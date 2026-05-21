Καταγγελίες για εύφλεκτα καθίσματα στα τρένα της Hellenic Train: Δεν παρέστη στην ακρόαση ο υπεύθυνος συντήρησης

Άρχισε σήμερα (21/5) η ακρόαση του υπεύθυνου συντήρησης της Hellenic Train για την έλλειψη πιστοποίησης πυραντοχής των καθισμάτων των τρένων, ωστόσο, ο ίδιος ο υπεύθυνος δεν παρέστη, γεγονός που επηρέασε τη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αντώνης Ψαρόπουλος γνωστοποίησε προ ημερών, ότι μαζί με κάποιους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, υπέβαλαν αίτημα προκειμένου να ελεγχθούν τα εν λόγω βαγόνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Alpha, ο υπεύθυνος συντήρησης έστειλε υπόμνημα. Η συνάντηση των εκπροσώπων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και των συγγενών θυμάτων των Τεμπών διήρκησε δύο ώρες.

Οι συγγενείς κάνουν λόγο για πλήρη απροθυμία συμμόρφωσης με τον εθνικό κανόνα πυρασφάλειας της Hellenic Train, διότι υποστηρίζουν ότι έμμεσα με το υπόμνημα, η Hellenic Train, αναγνωρίζει πως υπάρχει πρόβλημα στην πυραντοχή των καθισμάτων στα τρένα που κυκλοφορούν αλλά η ίδια αποποιείται τις ευθύνες της. Παράλληλα, φέρεται να μην συζητήθηκε το αίτημα των συγγενών για αναστολή της λειτουργίας των τρένων, με τους συγγενείς να υποστηρίζουν ωστόσο ότι θα ξανα ανοίξουν τη συζήτηση.