Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη γνωστοποίησε σήμερα ότι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, υπέβαλαν αίτημα προκειμένου να ελεγχθούν βαγόνια της Hellenic Train καθώς εμπεριέχουν εύφλεκτα καθίσματα.

Υπενθυμίζεται ότι, από την έρευνα που έχει γίνει αποδείχθηκε το γεγονός ότι τα καθίσματα δεν έχουν πυρασφάλεια, αλλά παραμένουν εντός συρμών που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια.

Μιλώντας στο Open, ο κύριος Ψρόπουλος, δικηγόρος στην ιδιότητα, τόνισε: «Υπάρχει μείζον θέμα καταλληλότητας των καθισμάτων των βαγονιών και αυτό έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ανάκρισης η οποία έκλεισε άρον άρον χωρίς να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα και επίσης είναι γνωστό από τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025, οπότε και προβήκαμε σε καταγγελίες, μια σειρά συγγενών, προκειμένου να ελεγχθούν αυτά τα καθίσματα.

Διαβάστε επίσης: Μαρία Καρυστιανού: Προχωρά σε μήνυση κατά Καραχάλιου για τις κατηγορίες περί «Μόσχας»

Μέχρι σήμερα δεν έχει επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο ή οποιαδήποτε διοικητική ποινή. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία καθυστερεί αρκετά θα έλεγα και αύριο θα γίνει μια συζήτηση με ελεγχόμενη την Hellenic Train που είναι και η υπεύθυνη συντήρησης των καθισμάτων», είπε αρχικά ο κύριος Ψαρόπουλος.

Hellenic Train: Η υποβολή του αιτήματος από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

Στη συνέχεια, διευκρίνισε: «Εμείς υποβάλλαμε εχθές στην ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων ένα αίτημα προς λήξη προσωρινών μέτρων προκειμένου να ελεγχθούν πόσα βαγόνια έχουν τέτοιου είδους ακατάλληλα καθίσματα. Γιατί αυτό δεν μπορεί να το διευκρινίσει, δεν μπορεί να δώσει απάντηση ούτε η Hellenic Train, ούτε η ίδια η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων.

Από τη στιγμή λοιπόν που δεν μπορούν να μας προσδιορίσουν ούτε τον αριθμό, ούτε σε ποια βαγόνια βρίσκονται αυτά τα εύφλεκτα καθίσματα. Πώς μπορούν να κυκλοφορούν; Ζητήσαμε λοιπόν να προβούν σε οποιοδήποτε μέτρο. Ένα από αυτά τα μέτρα, είναι η αναστολή κυκλοφορίας των βαγονιών», είπε ο κύριος Ψαρόπουλος.