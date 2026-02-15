Κατάκολο: Επιχείρηση στερεοποίησης του πελώριου βράχου - Σκέψεις ακόμα και για ανατίναξη

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση στο Κατάκολο στην Ηλεία για να στερεωθεί ο βράχος των 40 τόνων που απειλεί τουλάχιστον 10 κατοικίες.

Από το πρωί βρίσκεται στο σημείο εξειδικευμένη ομάδα εναεριτών-αλπινιστών που θα επιχειρήσει, αρχικά, να σταθεροποιήσει τον βράχο.

Στόχος είναι σήμερα να στερεωθεί, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα γίνει προσπάθεια «εξόντωσης» της απειλής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν σκέψεις ακόμα και για ελεγχόμενη ανατίναξή του ή και κατακερματισμό του με κάποιον άλλο τρόπο.

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή (15/02), είναι σύμμαχος της ομάδας, αλλά από αύριο αναμένεται νέα επιδείνωση που μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση των ελαιόδεντρων, που συγκρατούν τον βράχο.

Τέλος, να σημειωθεί, υπάρχει σύσταση να αποχωρήσουν 10 οικογένειες από τα σπίτια τους.