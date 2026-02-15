Κατάκολο: Επιχείρηση στερεοποίησης του πελώριου βράχου - Σκέψεις ακόμα και για ανατίναξη

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση στο Κατάκολο στην Ηλεία για να στερεωθεί ο βράχος των 40 τόνων που απειλεί τουλάχιστον 10 κατοικίες.
Από το πρωί βρίσκεται στο σημείο εξειδικευμένη ομάδα εναεριτών-αλπινιστών που θα επιχειρήσει, αρχικά, να σταθεροποιήσει τον βράχο.
Στόχος είναι σήμερα να στερεωθεί, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα γίνει προσπάθεια «εξόντωσης» της απειλής.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν σκέψεις ακόμα και για ελεγχόμενη ανατίναξή του ή και κατακερματισμό του με κάποιον άλλο τρόπο.
Ο καιρός σήμερα, Κυριακή (15/02), είναι σύμμαχος της ομάδας, αλλά από αύριο αναμένεται νέα επιδείνωση που μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση των ελαιόδεντρων, που συγκρατούν τον βράχο.
Τέλος, να σημειωθεί, υπάρχει σύσταση να αποχωρήσουν 10 οικογένειες από τα σπίτια τους.
- «Δε μασάω, θα πέσω κάτω αλλά θα του αλλάξω τα φώτα»: Γιώργος Γεράρδος, ο άνθρωπος που έφτιαξε το Πλαίσιο από 14 τετραγωνικά
- Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Μετά από καυγά σκότωσε τον αδελφό του - Νέες πληροφορίες για τον δράστη
- 5 τηλεοπτικά ζευγάρια που σήμερα θα παρακαλούσαμε να έχουν χωρίσει
- Αγγελία από τις λίγες: Οικογένεια ζητά παιδαγωγό για τα παιδιά της με μισθό... 185.000 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.