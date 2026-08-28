Τέμπη: Καταπέλτης ο Ψαρόπουλος - «Εξοργιστικές και υπερκοστολογημένες συμβάσεις σε εταιρεία φάντασμα»

Για τα συμβάντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας για τα Τέμπη, όπου ο Κώστας Αγοραστός αρνήθηκε τις δημόσιες τοποθετήσεις αλλά και για τα δημοσιεύματα με τα νέα στοιχεία που σχετίζονται με το λεγόμενο «μπάζωμα», μίλησε ο Αντώνης Ψαρόπουλος.

Ο δικηγόρος και πατέρας της Μάτθης, μιλώντας στον αέρα του Open, σχολίασε το περιστατικό ενώ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική για τους χειρισμούς στην έρευνα σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις και έλλειψη διαφάνειας. Όπως υποστήριξε, η εικόνα αυτή προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων και εντείνει την αγωνία των οικογενειών τους, οι οποίες ζητούν απαντήσεις και πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

«Σαφέστατα δεν έχει δίκιο ο κύριος Αγοραστός. Εμείς η πρωτοβουλία που πήραμε ήταν ότι πρέπει να πάρουμε απαντήσεις για τα νέα στοιχεία που δεν υπάρχουν στη δικογραφία του μπαζώματος και σαφέστατα θα έπρεπε να υπήρχαν. Συνεπώς, ο σκοπός της προσέλευσής μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν αυτός. Να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν.

Απαντήσεις δεν έχουμε λάβει ακόμα, υπάρχει δέσμευση ότι θα δοθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας», τόνισε αρχικά ο κύριος Ψαρόπουλος λέγοντας ότι η Περιφέρεια ήταν η αρμόδια και αυτή που πρέπει να δώσει απαντήσεις.

Ψαρόπουλος: «Οι καθυστερήσεις στην έρευνα βεβηλώνουν τους νεκρούς των Τεμπών»

Αναφορικά με τις «εξοργιστικές και υπερκοστολογημένες», όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, συμβάσεις που ανατέθηκαν στην εταιρεία φάντασμα, σημείωσε: «Είναι εταιρεία η οποία δεν είχε συσταθεί. Δεν υπήρχε στο χρονικό σημείο το οποίο της ανατέθηκε να μεταφέρει τα συντρίμμια και ότι άλλο υπήρχε από τον τόπο του δυστυχήματος, στον τόπο που φυλάσσονται μέχρι σήμερα στο Κουλούρι.

Αυτό είναι προφανώς, εξοργιστικό και πρωτόγνωρο. Θα μπροούσε να είχε ανατεθεί αυτή η μεταφορά, η εργασία, σε μια εταιρεία που υφίσταται. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αυτό δημιουργεί πολλά ερωτήματα στο κατά πόσο έγινε σκοπίμως προκειμένου να χαθούν κάποια ίχνη, κάποια στοιχεία. Οι διαδικασίες ανάθεσής είναι αδιαφανής. Δεν υπήρξε ούτε πρόταση ούτε πρόσφορα από αυτή την εταιρεία.

Όλα αυτά, δείχνουν μια σπουδή, η οποία έρχεται να συνδεθεί με το ότι μεταφέρθηκαν όλα αυτά τα χώματα και το μπάζωμα του τόπου, και όλα αυτά με τη βούλα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μέσα σε έξι μέρες», δήλωσε.

Και συμπλήρωσε: «Οι καθυστερήσεις στην έρευνα και η αδιαφάνεια βεβηλώνουν τους νεκρούς των Τεμπών».