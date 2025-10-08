Από θαύμα γλίτωσε μια γυναίκα εχθές (07/10), η οποία στεκόταν κάτω από το μπαλκόνι που κατέρρευσε στο Λαύριο.

Στο νέο βίντεο που ήρθε στο φως από το Star, ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος και μια γυναίκα που βρίσκεται από κάτω από το μπαλκόνι, τρέχει και γλιτώνει τελευταία στιγμή, λίγα δευτερόλεπτα πριν πέσουν τα συντρίμμια πάνω στον δρόμο και σε οχήματα, τα οποία υπέστησαν ζημιές.

Επιπλέον στο βίντεο, διακρίνεται και ότι ξεκόλλησε κομμάτι του στηθαίου, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το μπαλκόνι.

Υπενθυμίζεται ότι, το κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν προληπτικούς ελέγχους και να ασφαλίσουν τον χώρο, αποτρέποντας κάθε ενδεχόμενο κινδύνου για διερχόμενους πολίτες.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του μπαλκονιού.