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Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Δόθηκε η έγκριση για την απομάκρυνση των συντριμμιών

Δόθηκε το πράσινο φως για την απομάκρυνση των συντριμμιών στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα. Παράλληλα, πραγματοποιείται «διάγνωση» στο διπλανό κτίριο.

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Πετράλωνα
Πετράλωνα | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Έγκριση για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια από την πολυκατοικία που κατέρρευσε προ ημερών στα Πετράλωνα, έδωσε η εισαγγελία.

Την εξέλιξη, γνωστοποίησε στο Mega, ο Πάρης Χαρλαύτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημόσιας περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος δήλωσε ότι η εισαγγελική παραγγελία που έφτασε στον  Πρόεδρο των Κατεδαφίσεων ενώ ενημερώνει ότι έγινε η έγκριση δαπάνης για την απομάκρυνση των συντριμμιών στο δημοτικό συμβούλιο. 

Την ίδια στιγμή, διευκρίνισε ότι η απομάκρυνση θα γίνει με εξωτερική ανάθεση, και όχι από τον δήμο λόγω του μεγάλου όγκου, ωστόσο, ο δήμος είναι διατεθειμένος να συνδράμει με μηχανήματα και ό,τι άλλο χρειαστεί.

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Παράλληλα, πραγματοποιείται «διάγνωση» της διπλανής πολυκατοικίας για να διαπιστωθεί η κατάσταση της δομής και αν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την προστασία των ενοίκων και τη διασφάλιση της στατικότητας του κτηρίου.

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