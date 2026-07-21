Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Δόθηκε η έγκριση για την απομάκρυνση των συντριμμιών

Έγκριση για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια από την πολυκατοικία που κατέρρευσε προ ημερών στα Πετράλωνα, έδωσε η εισαγγελία.

Την εξέλιξη, γνωστοποίησε στο Mega, ο Πάρης Χαρλαύτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημόσιας περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος δήλωσε ότι η εισαγγελική παραγγελία που έφτασε στον Πρόεδρο των Κατεδαφίσεων ενώ ενημερώνει ότι έγινε η έγκριση δαπάνης για την απομάκρυνση των συντριμμιών στο δημοτικό συμβούλιο.

Την ίδια στιγμή, διευκρίνισε ότι η απομάκρυνση θα γίνει με εξωτερική ανάθεση, και όχι από τον δήμο λόγω του μεγάλου όγκου, ωστόσο, ο δήμος είναι διατεθειμένος να συνδράμει με μηχανήματα και ό,τι άλλο χρειαστεί.

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Παράλληλα, πραγματοποιείται «διάγνωση» της διπλανής πολυκατοικίας για να διαπιστωθεί η κατάσταση της δομής και αν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την προστασία των ενοίκων και τη διασφάλιση της στατικότητας του κτηρίου.