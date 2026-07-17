Δύσκολες είναι οι τελευταίες μέρες για τους κατοίκους της Κυψέλη, μετά το ζήτημα των ρηγματώσεων που έχουν υποστεί δεκάδες σπίτια εξαιτίας των εργασιών μετρό, για τη Γραμμή 4.

Υπενθυμίζεται ότι, οι κάτοικοι των πληγέντων διαμερισμάτων δεν αναφέρουν μόνο ρωγμές, αλλά και φαινόμενα όπου πόρτες και παράθυρα έχουν σφηνώσει. Όπως εξηγεί ο σεισμολόγος, εφόσον επιβεβαιώνονται τέτοιου είδους αστοχίες, αυτό υποδηλώνει ότι τα κτίρια έχουν υποστεί παραμόρφωση (αλλαγή σχήματος). Το φαινόμενο αυτό πιθανότατα οφείλεται σε αλλοιώσεις της στάθμης του εδάφους θεμελίωσης, όπως μπορεί να είναι μια ενδεχόμενη καθίζηση ή άνοδος.

Αναφορικά με το αν θα προκύψουν «νέα Πετράλωνα», ο Καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών και Πολιτικός Μηχανικός Παναγιώτης Καρύδης, μιλώντας στο Action24, δήλωσε: «Χωρίς να το έχω εξετάσει, τέτοια ακραία περίπτωση αποκλείεται γενικώς.

Όμως επιφυλάσσομαι να πετάξω το μπαλάκι του ελέγχου στους μηχανικούς, άξιους, έμπειρους κλπ που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και κάθε κτίριο, κάθε ιδιοκτήτης θεωρώ ότι πρέπει να αναθέσει στον δικό του τον μηχανικό που έχει εμπιστοσύνη να κοιτάξει τις ρωγμές ή μάλλον ο ιδιοκτήτης ο ίδιος να υποδείξει στον μηχανικό που υπάρχουν ρωγμές, γιατί ο ιδιοκτήτης ξέρει καλύτερα από τον καθένα και επιπλέον ο ίδιος ο μηχανικός με την εμπειρία του να μπορέσει - τεκμηριωμένα - να καταγράψει σε μορφή εγγράφου τα ευρήματα.

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Πού αρχίζει και πού τελειώνει η ρωγμή, το μέγιστο πλάτος αυτής και την ημερομηνία. Έτσι ώστε, επειδή θεωρώ ότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο, να έρθουμε μετά από δέκα μέρες και να επαναλάβουμε την ίδια δουλειά. Να συγκρίνουμε αν έχουν μετακινηθεί, αν έχουν μεγαλώσει, αν έχουν δημιουργηθεί καινούργιες».

Σχετικά με το αν ο μετροπόντικας λειτούργησε σωστά, ο καθηγητής απάντησε: «Θεωρώ ότι η εταιρεία έχει τεράστια εμπειρία. έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις πολλές φορές και δεν μπορώ να κρίνω αν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Θεωρώ βέβαια ότι, έδρασαν σωστά και σύμφωνα με το πρωτόκολλο», ανέφερε.

Εργασίες για τη Γραμμή 4 στην Κυψέλη | EUROKINISSI

Κυψέλη: Το έδαφος και τα παλιά κτίρια δημιουργούν προβλήματα



Ωστόσο, ο Καθηγητής συμπλήρωσε ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι, οι οποίες δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Μεταξύ άλλων ανέφερε:

Το έδαφος το οποίο είναι σχεδόν εμποτισμένο. Υπάρχει υψηλός υδροφόρος ορίζοντας (προβλήματα με υπόγεια νερά).

το οποίο είναι σχεδόν εμποτισμένο. Υπάρχει υψηλός υδροφόρος ορίζοντας (προβλήματα με υπόγεια νερά). Τα κτίρια τα οποία είναι αρκετά παλιά, περίπου τη δεκαετία του 60', με άλλη μελέτη και υλικά φτιαγμένα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επόμενο βήμα είναι οι έλεγχοι οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν από τους πραγματογνώμονες του ΤΕΕ στο σημείο.



