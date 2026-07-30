Καθυστερήσεις στον Προαστιακό λόγω πυρκαγιάς στους Αγίους Αναργύρους - Διακοπή κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις, τροποποιήσεις δρομολογίων και υποκαταστάσεις με λεωφορεία σημειώνονται στον Προαστιακό της Αθήνας λόγω φωτιάς που σημειώθηκε νωρίτερα στη γραμμή κοντά στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, σύμφωνα με το ertnews.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train επισημαίνει πως η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι έχει διακοπεί από τις 10:23, έπειτα από εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, για λόγους ασφαλείας.

Λόγω της φωτιάς επηρεάζονται ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού, με την εταιρεία να ενημερώνει ότι καταγράφονται καθυστερήσεις και αλλαγές στην εκτέλεση δρομολογιών. Επισημαίνεται πως διαδρομές θα αντικατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, προκειμένου να υπάρξει η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ενημέρωση των επιβατών για τις εξελίξεις.