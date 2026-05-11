Κάτω Τιθορέα: Εικόνες-ντοκουμέντα από τους ληστές με τα καλάσνικοφ - Τρέχουν και τους πέφτουν τα χρήματα

Εικόνες από τους δράστες της ένοπλης ληστείας που έλαβε χώρα σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, όπου τρία άτομα εισέβαλαν στο κτίριο κραδαίνοντας καλάσνικοφ.

Στις εικόνες που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ φαίνεται η στιγμή που δύο από τους ληστές τρέχουν να φύγουν, κρατώντας έναν σάκο γεμάτο χρήματα, με ορισμένα εξ αυτών να τους πέφτουν.

Ύστερα, τα εν λόγω άτομα τρέχουν προς ένα όχημα, που τους περιμένει στο σημείο, και εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η ληστεία στην τράπεζα

Σημειώνεται πως η ένοπλη ληστεία έλαβε χώρα το πρωί σε υποκατάστημα γνωστής τράπεζας, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow.gr, τρία άτομα οπλισμένα με καλάσνικοφ εισέβαλαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στο υποκατάστημα και υπό την απειλή των όπλων αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Υπό την απειλή των όπλων, ανάγκασαν τους υπαλλήλους να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο από το οποίο αφαίρεσαν σημαντικό ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες πως τα κλεμμένα είναι 200.000 ευρώ.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο όχημα του συνεργού τους και εξαφανίστηκαν.