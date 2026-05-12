Κάτω Τιθορέα: Χειροβομβίδες και ημιαυτόματα είχαν οι δράστες - «Είχαν παρακολουθήσει την τράπεζα»

Νεότερα στοιχεία αναφορικά με τους δράστες της ένοπλης ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα παρείχε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μετά και τη σύλληψη οκτώ ατόμων.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος για το σοβαρό περιστατικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την κα Δημογλίδου να ενημερώνει πως οι δράστες κατείχαν τέσσερις χειροβομβίδες, βαρύ οπλισμό, ημιαυτόματα όπλα και πιστόλια με σφαίρες στη θαλάμη.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, «αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν δίστασαν λεπτό να τους ακολουθήσουν, να τους καταδιώξουν για κάποια χιλιόμετρα, και στη συνέχεια να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο, κατευθυνόταν προς την Αττική το όχημα».

Στο ίδιο πλαίσιο διευκρίνισε πως δεν έπεσε ούτε ένας πυροβολισμός κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

«Γνώριζαν ότι υπήρχε μεγάλο ποσό στην τράπεζα, το οποίο δεν μπορούσαν να αποσπάσουν. Προφανώς κατά κάποιον τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα, για αυτό ακριβώς και επέλεξαν αυτό» εξήγησε σε άλλο σημείο.

Σύμφωνα με την ίδια, οι περισσότεροι από τους εμπλεκομένους έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν.

«Μιλάμε για μικρές ηλικίες 24-33 ετών, διερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ανεξιχνίαστες ληστείες» είπε, επίσης.

Η κα Δημογλίδου, ακόμα, επεσήμανε πως η αστυνομία αναζητά κι άλλα άτομα για τυχόν εμπλοκή, αλλά επεσήμανε πως δεν υπάρχει ξεκάθαρος αριθμός.

«Οι δράστες δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή, προφανώς επέλεξαν το κατάστημα της τράπεζας αντιλαμβανόμενοι ότι δεν υπάρχει πολύ κοντά αστυνομικό τμήμα, δηλαδή χρειαζόταν τουλάχιστον ένα τέταρτο να φτάσει το πρώτο περιπολικό» είπε.

Σημειώνεται πως η ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα σημειώθηκε χθες, Δευτέρα (11/05) το πρωί και οι δράστες το έσκασαν με λεία 200.000 ευρώ.