«Κβαντική Ιατρική στη Χονολουλού»: Το μη αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στο βιογραφικό της γιατρού του Μαζωνάκη

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εκπαίδευση της γιατρού, που μαζί με τον σύζυγό της διατηρούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, κατά τη διάρκειας πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η γιατρός του δημοφιλούς τραγουδιστή πήρε πτυχίο από ένα ιδιωτικό ίδρυμα στη Χονολουλού της Χαβάης που προωθείται ως «Κβαντικό Πανεπιστήμιο».

Στο βιογραφικό της αναφέρεται ότι έχει αποκτήσει δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στην Κβαντική Ιατρική από το Quantum Univercity μόνο που όπως αναφέρει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά «δεν είναι πανεπιστήμιο. Αντίθετα, περιγράφεται ως ένα διαδικτυακό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης», το οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή του, «δεν είναι διαπιστευμένο από φορέα διαπίστευσης που αναγνωρίζεται από τον Υπουργό Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών».

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Μάλιστα ο ιδρυτής του δήθεν πανεπιστημίου, Πολ Ντρούιν κρίθηκε ένοχος το 1997 για χρήση «μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών», «μη σύμφωνων με τα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης». Ειδικότερα, καταδικάστηκε για τη χρήση τεχνικών ανάλυσης ζωντανού αίματος («LBA») και αποξηραμένων δειγμάτων αίματος («HBL»).

Η εικόνα στα συνέδρια και η πραγματικότητα του Ιατρικού Συλλόγου

Σε παλαιότερη παρουσίασή της σε συνέδριο στη Σύρο, η γιατρός υποστήριζε ότι η ολιστική ιατρική προσφέρει θεαματικά αποτελέσματα μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Στην ομιλία της επικαλούνταν τον Ιπποκράτη, δηλώνοντας πως «κερδίζουμε χρόνο, δηλαδή αυτό που γίνεται σε δύο χρόνια κλασικής οδού, σε δύο μέρες ανεβαίνουμε άλλο επίπεδο υγείας».

Παρά το γεγονός ότι προλογίστηκε ως Μαιευτήρας-Γυναικολόγος και γιατρός ολιστικής ιατρικής, τα επίσημα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) την εμφανίζουν καταγεγραμμένη ως «Ιατρό άνευ ειδικότητας». Αυτό σημαίνει ότι έχει καταθέσει το πτυχίο της, αλλά δεν έχει λάβει επίσημα τίτλο ειδικότητας, εγείροντας αμφισβητήσεις για τη χρήση του τίτλου της γυναικολόγου.

Το πλούσιο βιογραφικό και οι τίτλοι σπουδών

Στο βιογραφικό της, η ίδια αναφέρει ότι ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, ακολούθησε την ειδικότητα της Μαιευτικής–Γυναικολογίας και έλαβε μεταπτυχιακό (MSc) στη Μοριακή Βιολογία, το οποίο εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή.

Παράλληλα, δηλώνει σπουδές στη Φυσική Ιατρική (Βοτανική, Ομοιοπαθητική, Βελονισμό, Σωματική Ψυχοθεραπεία, Μικροσκοπία Ζωντανού Αίματος, Νευροθεραπεία, Σαμανική Ιατρική), δεύτερο μεταπτυχιακό στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, καθώς και δεύτερη διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη με αντικείμενο τη νόσο Lyme.

Από το 2005 υποστηρίζει ότι εργάζεται στο ιδιωτικό της ιατρείο στο Κολωνάκι με επίκεντρο την πρόληψη και την εξισορρόπηση της υγείας, ενώ εμφανίζεται και ως ιατρική διευθύντρια σε άλλη εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, των θεραπειών και της παρακολούθησης. Η ίδια περιέγραφε την πλασμαφαίρεση ως μια διαδικασία φιλτραρίσματος του αίματος μέσω δύο φλεβών, η οποία διαρκεί 2-3 ώρες ανά συνεδρία. Όπως υποστήριζε, το αίμα περνά σταδιακά ανά 200 ml από ειδικά φίλτρα που κατακρατούν τις τοξίνες και επιστρέφει καθαρό στον οργανισμό.