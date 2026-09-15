Μια μέρα μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, το ζευγάρι γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατο του, βρέθηκαν λίγο πριν τη 13:00 έξω από την Ευελπίδων, όπως φαίνεται και στα πλάνα του Orange Press Agency.

Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει την βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, που τους απήγγειλαν χθες οι δικαστικές αρχές έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία. Το νέο υλικό αφορά κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες. Μεταξύ αυτών και η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκισης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει, επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η απολογητική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θα παραδώσουν στον δικαστικό λειτουργό υπόμνημα με τις θέσεις τους και ακολούθως θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ta απολογητικά υπομνήματα που έχουν προετοιμάσει, είναι πολυσέλιδα και τα οποία αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή πριν από την έναρξη των απολογιών.

Τι υποστηρίζει το ζευγάρι των γιατρών

Ο παθολόγος φέρεται να επιμένει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό και ότι κλήθηκε από τη σύζυγό του να βοηθήσει μετά τις 4 το απόγευμα.

Στο πλαίσιο της υπεράσπισής του, σήμερα κατέθεσαν δύο μάρτυρες, μία γραμματέας του ιατρείου και ένας ασθενής του.

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Από την πλευρά της, η σύζυγός του φέρεται να αποδίδει τα κενά και τις αντιφάσεις στην ένταση και τον πανικό της στιγμής, υποστηρίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι δεν είχε δόλο κατά τη διαχείριση του περιστατικού.

Οι ισχυρισμοί τους αναμένεται να αξιολογηθούν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, ενώ στη συνέχεια θα κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση με φόντο τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.