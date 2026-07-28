Στην κορυφή της λίστας με τα πέντε ελληνικά «κρυμμένα» νησιά που ξεχωρίζουν για πεζοπορία, snorkeling και καταδύσεις αναδεικνύεται η Κέα, μέσα από πρόσφατο αφιέρωμα της ολλανδικής ταξιδιωτικής ιστοσελίδας Griekenland.net.

Ανάμεσα σε νησιά από τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα, το αφιέρωμα τοποθετεί την Κέα στην πρώτη θέση, παρουσιάζοντάς την ως έναν αυθεντικό προορισμό που, παρά τη μικρή απόσταση από την Αθήνα, διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα του ακόμη και κατά τους θερινούς μήνες.

Το ταξιδιωτικό άρθρο επικεντρώνεται αρχικά στην ιδιαίτερη εμπειρία της πεζοπορίας, με χαρακτηριστικό τίτλο «πεζοπορία σε αιωνόβια μονοπάτια». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το νησί διαθέτει ένα δίκτυο οργανωμένων και σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών με συνολικό μήκος άνω των 80 χιλιομέτρων.

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Μεγάλο μέρος του δικτύου ακολουθεί τα αρχαία λιθόστρωτα μονοπάτια που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για τη διασύνδεση των χωριών και των αρχαίων πόλεων-κρατών της Κέας. Οι διαδρομές διασχίζουν ένα ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό τοπίο, περνώντας μέσα από καταπράσινες κοιλάδες, δάση βελανιδιάς, παλιούς νερόμυλους και αγροικίες, προσφέροντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει το νησί μέσα από το φυσικό, το ιστορικό και το αγροτικό του περιβάλλον.

Το αφιέρωμα σημειώνει ότι οι περισσότερες διαδρομές χαρακτηρίζονται από σχετικά ήπιες υψομετρικές διαφορές, ενώ ορισμένες απαιτούν μεγαλύτερη φυσική αντοχή.

Ξεχωριστή θέση στην παρουσίαση έχει η αρχαία Καρθαία, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κέας και των Κυκλάδων γενικότερα, που βρίσκεται σε απομονωμένη πανέμορφη τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα. Η πεζοπορική διαδρομή προς την Καρθαία παρουσιάζεται ως μία από τις ιδιαίτερες εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ο επισκέπτης στην Κέα, συνδυάζοντας την εξερεύνηση της φύσης με την «ζωντανή» επαφή με την αρχαία ιστορία και το πολιτιστικό απόθεμα του νησιού.

Το αφιέρωμα αναδεικνύει παράλληλα και τον θαλάσσιο πλούτο της Κέας, παρουσιάζοντας το νησί ως έναν αξιόλογο προορισμό για καταδύσεις. Γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στους υφάλους και στις υποθαλάσσιες σπηλιές που περιβάλλουν το νησί, όπου οι επισκέπτες μπορούν να συναντήσουν πολύχρωμα σφουγγάρια, χταπόδια και ιδιαίτερα είδη ψαριών, ενώ η Κέα παρουσιάζεται ως ένας από τους πιο γνωστούς προορισμούς της Ελλάδας για τους λάτρεις των καταδύσεων σε ναυάγια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον «Βρετανικό», το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο της Τζιάς. Παράλληλα τονίζεται πως το νησί προσφέρει πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες καταδυτικές τοποθεσίες που μπορούν να εξερευνήσουν και οι δύτες αναψυχής.

Σημειώνεται πως η διεθνής προβολή προέκυψε στο πλαίσιο ενημερωτικών προσπαθειών του δήμου. «Η Κέα διαθέτει ένα μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό "πλούτο", με ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σημαντική αρχαιολογική κληρονομιά και έναν πλούσιο θαλάσσιο κόσμο, στοιχεία που δημιουργούν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών για τον επισκέπτη.

Στόχος μας είναι η ανάδειξη όλων των πτυχών της Κέας, ενισχύοντας τη διεθνή της προβολή και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και ποιοτική τουριστική ανάπτυξη» δήλωσε η δήμαρχος Κέας, Ειρήνη Βελισσαροπούλου.