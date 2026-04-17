Κεφαλονιά: Η άφιξη των συλληφθέντων για τον θάνατο της Μυρτώς στα δικαστήρια

Στα δικαστήρια Κεφαλονιάς βρίσκονται αυτή την ώρα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς για να απολογηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Οι άνδρες έφτασαν σύμφωνα με το kefaloniapress.gr συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους υπεράσπισής τους, Χρήστο Τσόλκα , Παναγιώτη Θεοδωρακόπουλο και Νίκο Αλετρά και οι τρεις δικηγόροι εκτός Κεφαλονιάς.

Οι τρεις άντρες, ηλικίας 26, 22 και 23 ετών, αντιμετωπίζουν την κατηγορία του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως καθώς και της κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Γιατί αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το dikastiko.gr η κατηγορία στηρίζεται στο γεγονός ότι, αν και η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν μαζί τους, οι κατηγορούμενοι παρέλειψαν να ειδοποιήσουν τις υγειονομικές αρχές, στερώντας της την κρίσιμη ιατρική παρέμβαση που θα μπορούσε να την κρατήσει στη ζωή.

Η μετατροπή του αδικήματος από «έκθεση σε κίνδυνο» σε «ανθρωποκτονία διά παραλείψεως» αλλάζει πλήρως τη νομική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Ενώ η έκθεση εστιάζει στη δημιουργία μιας επικίνδυνης κατάστασης, η ανθρωποκτονία διά παραλείψεως προϋποθέτει ότι οι δράστες είχαν την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προστατεύσουν τη ζωή του θύματος και συνειδητά δεν το έπραξαν.

Οι Αρχές έκριναν πως η μεταφορά της κοπέλας στην πλατεία αντί για το νοσοκομείο, που βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής, δεν ήταν απλώς ένας λάθος χειρισμός, αλλά μια ενέργεια που εξισώνεται νομικά με την πρόκληση του θανάτου της.