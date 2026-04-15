Κεφαλονιά: Η κίνηση που πρόδωσε τον 26χρονο για τον θάνατο της Μυρτούς - To ύποπτο δωμάτιο στο Αργοστόλι

Ξεκαθαρίζει όσο προχωρούν οι έρευνες στην Κεφαλονιά, το τοπίο με τον αιφνίδιο και μέχρι τώρα ανεξήγητο θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, καθώς οι αρχές έχουν βάλει στο ανακριτικό «τραπέζι» τρεις άνδρες.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε τρεις συλλήψεις, με τελευταία στοιχεία να περιπλέκουν την υπόθεση, καθώς καταδεικνύουν πως οι τρεις άνδρες είδαν τελευταία φορά την κοπέλα ζωντανή και φέρεται να την εγκατέλειψαν στο σημείο όπου κατέρρευσε.

Παράλληλα, νέο βίντεο-ντοκουμέντο που ανέδειξε ο Alpha, φέρεται να δείχνει τον τρίτο άνδρα να βγαίνει από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα που σχετίζεται με την υπόθεση, εγείροντας ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της νεαρής.

Κεφαλονιά: Θάνατο από ανακοπή δίνουν νέες πληροφορίες

Προ ολίγου, το ΣΚΑΙ μετέδωσε επικαλούμενο το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, πως η Μυρτώ κατέληξε μετά από καρδιακό επεισόδιο που οδήγησε σε ανακοπή.

Δεδομένου πως πληροφορίες θέλουν η 19χρονη και η παρέα της να είχαν καταναλώσει κοκαΐνη, ένα ενδεχόμενο θα ήταν η κατανάλωση της ουσίας να οδήγησε στις καρδιαγγιακές επιπλοκές. Το τελικό συμπέρασμα φυσικά επαφίεται στην τοξικολογική εξέταση που θα ακολουθήσει για τη σορό της άτυχης κοπέλας.

Κεφαλονιά: Το χρονικό του θανάτου της Μυρτούς στο Αργοστόλι

Η 19χρονη Μυρτώ φέρεται να είχε μεταβεί σε δωμάτιο ξενοδοχείου, κοντά στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι όπου εκτιμάται ότι, μαζί με την παρέα της, έκανε χρήση κοκαΐνης.

Διαβάστε ακόμα: Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Δικογραφία σε βάρος ιδιοκτήτριας μίνι μάρκετ

Πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ σημειώνουν πως η ίδια είχε ζητήσει επιπλέον ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, η οποία φέρεται να της παραδόθηκε στο δωμάτιο. Λίγη ώρα αργότερα, η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της.

Οι τρεις νεαροί που βρίσκονταν μαζί της –ένας 26χρονος και δύο 23χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν – φέρονται να τη μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία, όπου και την εγκατέλειψαν.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές από ξενοδοχείο, φέρεται να καταγράφεται ένας εκ των τριών να μεταφέρει τη νεαρή γυναίκα, με τους άλλους δύο να τον ακολουθούν, πριν την αφήσουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση κοντά στην πλατεία όπου εντοπίστηκε αργότερα.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή στην οποία η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή.