Κεφαλονιά: «Κλείστο γιατί θα στο σπάσω»: H μητέρα του αρσιβαρίστα επιτέθηκε σε δημοσιογράφους

Σε κλίμα ακραίας έντασης εξελίχθηκε η προσπάθεια τηλεοπτικού συνεργείου να καταγράψει την πλευρά της οικογένειας του 26χρονου αρσιβαρίστα, ο οποίος εμπλέκεται στην τραγική υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Το περιστατικό συνέβη έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαληνίας, όταν οι δημοσιογράφοι της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη μητέρα του κατηγορουμένου.

Ο 26χρονος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, καθώς φέρεται να είναι το πρόσωπο που μετέφερε τη νεαρή κοπέλα από το δωμάτιο, λίγο πριν εκείνη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η αντίδραση της γυναίκας ήταν ακαριαία και ιδιαίτερα επιθετική μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία της κάμερας. Χωρίς να κρύψει τον εκνευρισμό της, ζήτησε επιτακτικά να σταματήσει η καταγραφή, εκτοξεύοντας ευθείες απειλές προς το δημοσιογραφικό επιτελείο.

«Αν κάνεις κανένα λάθος και με πάρεις, θα γίνει της Πόπης!» φώναξε η μητέρα του 26χρονου, προειδοποιώντας τη δημοσιογράφο να μην προχωρήσει σε λήψεις.

Η ένταση κλιμακώθηκε δευτερόλεπτα αργότερα, με τη γυναίκα να κινείται απειλητικά προς τον εξοπλισμό του συνεργείου: «Κλείστο γιατί θα στην σπάσω. Προσέχετε γιατί και η… τα ίδια έκανε. Όλο μ… είσαστε. Είπα, θα δώσω κατάθεση όταν θέλω εγώ».