Κέρδη 250 εκ. ευρώ για το κύκλωμα με τα «μαϊμού» σκευάσματα: «Το φάρμακο πωλείται μόνο στο φυσικό φαρμακείο»

Εκτεταμένη επιχείρηση παράνομης διακίνησης ψευδεπίγραφων φαρμάκων μέσω διαδικτύου, με εκτιμώμενους τζίρους που φτάνουν μέχρι και τα 200 - 250 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΦ, Σπύρο Σαπουνά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο κ. Σαπουνάς τόνισε, ότι πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο που απαιτεί συνεργασία μεταξύ ελληνικών διωκτικών αρχών και διεθνών οργανισμών, όπως η Ιντερπόλ, ενώ η έρευνα έχει προκύψει από σωρευμένες καταγγελίες πολιτών και συνεχή φαρμακευτικό έλεγχο.

Ο κ. Σαπουνάς υπογράμμισε ότι ο ΕΟΦ βρίσκεται «εδώ και πάρα πολύ καιρό» σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις αρμόδιες αρχές, διερευνώντας αναφορές για ιστοσελίδες που εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση ψευδεπίγραφων φαρμάκων.

Όπως εξήγησε, οι υποθέσεις αυτές καταγράφονται, τεκμηριώνονται σε φακέλους και διαβιβάζονται στις διωκτικές αρχές, οι οποίες αναλαμβάνουν τη δράση για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων.

«Το φάρμακο στην Ελλάδα πωλείται μόνο δια χειρός φαρμακοποιού και αποκλειστικά στο φυσικό φαρμακείο», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου απαγορεύεται ρητά.

Προειδοποίησε δε ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι διαδικτυακές προσφορές φαρμακευτικών σκευασμάτων ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.