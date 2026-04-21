Κέρκυρα: 15χρονος έπεσε από σκαλωσιά - Έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης

Ένα 15χρονο αγόρι στην Κέρκυρα τραυματίστηκε πέφτοντας από σκαλωσιά σε οικοδομή και εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (19/3) όταν ο 15χρονος μαζί με τον παππού του εκτελούσαν εργασίες σε οικοδομή της Κέρκυρας.

Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του ανηλίκου ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας όπου νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του μηχανικού αλλά και της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας, σχετικά με μέτρα ασφαλείας που πάρθηκαν εν ώρα εργασίας.

Στην υπόθεση ενεπλάκη και το ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας) για να διαπιστωθεί το κατά πόσο ο ανήλικος εργάζονταν νόμιμα στην οικοδομή.