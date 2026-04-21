Μαρτυρία για το Χαϊδάρι: «Η 13χρονη είπε θα πέσω, αλλά κανείς δεν την πίστεψε»

Ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την πτώση της 13χρονης μαθήτριας του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, από τον πρώτο όροφο του σχολικού ιδρύματος.

Άτομο που μίλησε στον ΑΝΤ1, υποστήριξε πως η ανήλικη έπεσε μόνη από το μπαλκόνι και το είπε πριν το κάνει, αλλά κανείς δεν την πίστεψε.

«Σε ένα διάλειμμα, είπε ότι θα πηδήξω, κανείς δεν την πίστεψε και το έκανε» σημείωσε το πρόσωπο αυτό.

Ερωτώμενος από πού έλαβε τη σχετική πληροφορία, ο ίδιος σημείωσε πως ενημερώθηκε από γονείς άλλων μαθητών, που ήταν μπροστά στο περιστατικό. «Από γονείς παιδιών το έμαθα» σημείωσε.

«Ήταν αστραπιαία κίνηση. Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό, περίεργο. Δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι άλλο» κατέληξε ο ίδιος.

Η κατάσταση υγείας της 13χρονης

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Δευτέρα (20/04), με τις Αρχές να κάνουν έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης από ύψος περίπου 4 μέτρων.

Το παιδί έλαβε τις πρώτες βοήθειες από τη νοσηλεύτρια του σχολείου και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε αρχικά στο Αττικόν και ύστερα στο «Παίδων» Αγλαΐα Κυριακού.

Υποβλήθηκε σε μία λεπτή επέμβαση για τις κρανιοεγκεφαλικές της κακώσεις, αλλά και τα τραύματα που φέρει στη λεκάνη. Οι γιατροί έδωσαν μάχη 4 ωρών για να μπορέσουν να την κρατήσουν στη ζωή.

Οι επόμενες ώρες κρίνονται ως εξαιρετικά κρίσιμες για την πορεία της υγείας της, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ.