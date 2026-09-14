Κέρκυρα: Προφυλακίστηκε ο 51χρονος για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του - Παλαιότερο θύμα του και η κόρη του

Προφυλακίστηκε, μετά την απολογία του, ο 51χρονος που κατηγορείται για τον κατ’ επανάληψη βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Την ίδια στιγμή, η μητέρα του κοριτσιού καταγγέλλει ότι είχε υποστεί και η ίδια θύμα του πατέρα της όταν ήταν ανήλικη.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι όντως υπήρξε πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας την χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Παράλληλα, οι εργαστηριακοί έλεγχοι εντόπισαν στο παιδί μικρόβια που συνδέονται άμεσα με σεξουαλική επαφή.

Κέρκυρα: Τι κατέθεσε ο 9χρονος αδελφός

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξε η κατάθεση του ανήλικου αδελφού του θύματος. Ο 9χρονος, ανέφερε στις αρχές ότι, κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου του, ο 51χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιό του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από τον χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 51χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί επισκέφθηκε μαζί με τη μητέρα της έναν γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης.

Ο γιατρός ενημέρωσε την μητέρα, η οποία μετέβει απευθείας στην Αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του 51χρονου. Μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε η συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη.