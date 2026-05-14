Κέρκυρα: Συνελήφθη 54χρονη για απόπειρα ανθρωποκτονίας - Μαχαίρωσε τον σύντροφό της

Συνελήφθη σήμερα (14/5) 54χρονη στην Κέρκυρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του 57χρονου συζύγου της.

Ειδικότερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας ενημερώθηκε για τραυματισμό ατόμου, ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε σε οικία, σε περιοχή περιφερειακά της πόλης του νησιού.

Σύμφωνα με το corfunews.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.), οι οποίοι στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού διαπίστωσαν ότι η 54χρονη είχε τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο τον 57χρονο σύντροφο της.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για τά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων.