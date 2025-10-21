Κέρκυρα: Υγειονομικός συναγερμός για τη φωτιά σε εργοστάσιο - Σαπίζουν τόνοι κρέατα και ψάρια

Συναγερμό έχουν εγείρει οι υγειονομικές αρχές στην Κέρκυρα, αφού 1.500 τόνοι τροφίμων, κυρίως κρεάτων, ψαριών και άλλων αναλώσιμων, έγιναν ένα συνονθύλευμα από στάχτη και σηπτικά υλικά, μετά τη φωτιά σε εργοστάσιο με νωπά τρόφιμα πριν από πέντε ημέρες.

Από την αποσύνθεση νωπών κρεάτων και ψαριών, υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ενώ το πρόβλημα μεγεθύνεται από την έλλειψη χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων στο νησί.

Παράλληλα, συνεχείς είναι οι συσκέψεις των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να βρεθεί μία λύση για το πότε θα απομακρυνθούν τα επικίνδυνα υλικά από την περιοχή και και το πού θα ταφούν.

Τι εμποδίζει την επιχείρηση στο εργοστάσιο

Κρίσιμο είναι το πώς θα κινηθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ώστε τα συνεργεία να μπουν μέσα στο εργοστάσιο, καθώς είναι επικίνδυνο, αφού τμήμα της οροφής έχει καταρρεύσει.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, έχει βρεθεί χώρος στο νησί, προκειμένου να γίνει η υγειονομική ταφή σε βάθος 60 μέτρων, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπει η νομοθεσία, και μάλιστα σε χώρο πολύ μακριά από κατοικημένη περιοχή, αναφέρει η ΕΡΤ.