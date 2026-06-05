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Κι όμως έγινε: 34χρονος αναρριχήθηκε μέχρι τον δεύτερο για να κλέψει τη... γιαγιά του

Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 34χρονο, ο οποίος κατάφερε να φτάσει με τρόπο ακροβατικό μέχρι το σπίτι στον δεύτερο όροφο για να ληστέψει τη γιαγιά του.

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Ηλικιωμένη | Shutterstock
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Πρωτοφανές θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το περιστατικό που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 34χρονος αναρριχήθηκε μέχρι τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη... γιαγιά του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη το προηγούμενο 24ωρο, μεταξύ 8 το πρωί και 5 το απόγευμα, διάστημα κατά το οποίο η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι.

Οι κινήσεις του 34χρονου φαίνεται πως έγιναν αντιληπτές από περιοίκους, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι Αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, ο εγγονός συνελήφθη από την αστυνομία και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

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