Κηφισιά: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του μάνατζερ - Παραμένει κρατούμενος

Κρατούμενος έως την Τετάρτη 2/2, οπότε αναμένεται να δικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, θα παραμείνει ο 72χρονος μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, που συνελήφθη μετά από καταδίωξη 10 χιλιομέτρων στην περιοχή της Κηφισιάς.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος για δύο πλημμελήματα ζήτησε αναβολή της δίκης του, προκειμένου να ετοιμάσει την υπεράσπιση του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 72χρονος ενώ οδηγούσε δεν σταμάτησε σε σήμα Αστυνομικών με αποτέλεσμα να συλληφθεί μετά από καταδίωξη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση (παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας) και για απείθεια.

«Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα/ώρα, φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί. Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι' αυτό φοβήθηκα», αντέτεινε στην κατηγορία ο 72χρονος ενώπιον του δικαστηρίου.

Η εισαγγελέας ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα του και να αναβληθεί για αύριο η δίκη, κρίνοντας ότι έως τότε πρέπει να παραμείνει κρατούμενος. Η πρόταση της, αν και από την πλευρά του κατηγορούμενου ζητήθηκε να μην κρατηθεί, έγινε δεκτή από τον πρόεδρο που διέταξε την κράτηση του 72χρονου.