Κηφισιά: Πώς έχασε τη ζωή της η ηλικιωμένη στο ασανσέρ - Βίντεο από το σημείο

Τραγικό θάνατο στο ασανσέρ της κατοικίας της βρήκε μια 85χρονη γυναίκα στην οδό Φοίβου στην Κηφισιά το απόγευμα της Πέμπτης 7/5.

Πώς έχασε τη ζωή της η ηλικιωμένη

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η άτυχη γυναίκα -που φέρεται ότι αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα- πιάστηκε σε σημείο της πόρτας και εγκλωβίστηκε κατά την κίνηση του ανελκυστήρα.

Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα, με τη συνδρομή και εθελοντών, ενώ έσπευσε και μηχανή με διασώστη του ΕΚΑΒ, ο οποίος διαπίστωσε ότι ήταν χωρίς τις αισθήσεις της.

