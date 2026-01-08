Κηφισός: Μεγάλες καθυστερήσεις για τους οδηγούς - Ουρές χιλιομέτρων 3 ώρες μετά το τροχαίο

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (08/01) στον Κηφισό, ο οποίος βρίσκεται στο «κόκκινο» μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Ιεράς Οδού. Αυξημένη κίνηση και χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται παράλληλα και στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

To ατύχημα σημειώθηκε όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία έσπασε τις προστατευτικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με άλλο φορτηγό. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

