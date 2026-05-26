Κίνηση στους δρόμους: Φράκαρε ο Κηφισός - Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας για ένα ακόμα πρωινό, καθώς σημαντικά προβλήματα καταγράφονται σε κύριους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Ο Κηφισός αντιμετωπίζει και σήμερα, Τρίτη 26/5, το σημαντικότερο πρόβλημα, καθώς από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και τη συμβολή με την Αττική Οδό τα οχήματα κινούνται σημειωτόν.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/vEAmGdntZk — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 26, 2026

Την ίδια ώρα, μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, ανά περιοχές στην Ποσειδώνος, καθώς και σε κεντρικές οδούς σε Αθήνα και Πειραιά.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Χάρτης δείχνει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:30 το πρωί της Τρίτης (26/5):