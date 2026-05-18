Ελλάδα, ακούς; Μια ευρωπαϊκή χώρα μοιράζει 25.000 ευρώ για να μη πιάσεις ξανά τιμόνι

Άλλο ένα πρωινό Δευτέρας στον Κηφισό, άλλη μια μέρα που η πρώτη, η δευτέρα και ο συμπλέκτης είναι η μόνη σου γυμναστική, ενώ αναρωτιέσαι αν αξίζει να τα παρατήσεις όλα και να πας να ανοίξεις καφενείο στην Ικαρία.

Ναι, η αποκέντρωση είναι η πραγματική λύση. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό το θαύμα, η καθημερινότητα στην Αθήνα είναι εσύ, το τιμόνι σου και η απόλυτη ακινησία. Η Μάλτα, όμως, μόλις τερμάτισε το παιχνίδι, βρίσκοντας το απόλυτο cheat code.

Σε πληρώνουν για να γίνεις πεζός

Η μικρότερη χώρα της Ευρώπης πνίγεται κι αυτή στην κίνηση. Αντί, όμως, να ρίξουν τσιμέντο για να φτιάξουν νέους δρόμους, το Υπουργείο Μεταφορών τους σκέφτηκε κάτι πιο ριζοσπαστικό: να σε πληρώσουν για να μην οδηγείς.

Μέσω του νέου τους προγράμματος, το κράτος προσφέρει 25.000 ευρώ στους νέους οδηγούς για να παραδώσουν το δίπλωμά τους και να μην αγγίξουν τιμόνι για μια πενταετία. Ο στόχος, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι να προκαλέσουν ένα «κινητικό σοκ» στην Gen Z, ώστε να σπάσει η νοοτροπία που λέει ότι για να πας μέχρι το περίπτερο, πρέπει να βάλεις μπροστά τη μηχανή.

Οι όροι του deal

Προφανώς, δεν πας σε ένα γκισέ, αφήνεις το χαρτί και φεύγεις με 25 χιλιάρικα cash σε βαλίτσα. Το ποσό πιστώνεται σε ετήσιες δόσεις των 5.000 ευρώ.

Για να κάνεις apply, πρέπει:

Να είσαι έως 30 ετών.

Να μένεις στη Μάλτα τουλάχιστον 7 χρόνια.

Να έχεις δίπλωμα τουλάχιστον για 12 μήνες (και προφανώς να μην στο έχει ήδη πάρει η τροχαία).

Αν στη μέση της πενταετίας το μετανιώσεις, πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα αναλογικά. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι το δίπλωμα ουσιαστικά διαγράφεται. Αν μετά από πέντε χρόνια αποφασίσεις ότι θες να ξαναπιάσεις τιμόνι, θα πρέπει να γράψεις υποχρεωτικά 15 ώρες στη σχολή οδηγών από την αρχή.

Η Μάλτα ρίχνει 5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στο project, βάζοντας ταβάνι τα 1.000 άτομα ετησίως. Τα πρώτα δείγματα; Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον.

Λογικό ακούγεται. Αντί να τρως τον μισθό σου σε βενζίνες, service, ασφάλειες και απλήρωτο παρκάρισμα, παίρνεις ένα σταθερό boost 5.000€ τον χρόνο. Καλύπτεις τις μετακινήσεις σου, γλιτώνεις το άγχος της κίνησης και σου μένουν και λεφτά. Αν αυτό ερχόταν στην Ελλάδα, ίσως τελικά να αδειάζαμε τους δρόμους πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Ας το κάνει κάποιος προώθηση στο αρμόδιο υπουργείο.