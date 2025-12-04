Κίνηση στους δρόμους: Σημειωτόν τα οχήματα στην Αθήνα - Χάρτης δείχνει πού καταγράφονται προβλήματα

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, καθώς η βροχή που έφερε η κακοκαιρία Byron προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Στον Κηφισό, όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, τα οχήματα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, με προβλήματα να καταγράφονται μεταξύ της Ιεράς Οδού και του κόμβου με την Αττική Οδό.

Παράλληλα, στην Αττική Οδό καταγράφονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο, 20΄-25΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Μεταμόρφωσης έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης σε μεγάλα τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Βασιλίσσης Σοφίας, Πειραιώς, Συγγρού, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στο κέντρο του Πειραιά.

Χάρτης δείχνει την κίνηση στους δρόμους στις 8:30 της Πέμπτης

Παράλληλα, χάρτης δείχνει την κίνηση στους δρόμους στις 8:30 της Πέμπτης: