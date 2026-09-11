Κίνηση τώρα: Απελπιστική η κατάσταση μετά και το άνοιγμα σχολείων - Πού είναι στο «κόκκινο»

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Το άνοιγμα των σχολείων βάζει περισσότερα εμπόδια στην προσπάθεια των οδηγών να φτάσουν στους προορισμούς τους, με την κίνηση στους δρόμους να επιστρέφει στα υψηλότερα επίπεδά της.

Για άλλο ένα πρωινό, η κίνηση είναι στο «κόκκινο» σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, συμφόρηση επικρατεί στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, από το Περιστέρι έως το ύψος των Αγίων Αναργύρων.

Απελπιστική είναι η κατάσταση στη Λεωφόρος Κηφισίας, στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος της Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι.

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αχαρνών, στο ρεύμα ανόδου.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και την Καλλιρρόης και την Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στο κέντρο της Αθήνας, χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και σε κεντρικούς δρόμους γύρω από αυτές.

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Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Παράλληλα, ακόμα και 20λεπτες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό.

Αναλυτικά:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/FqppFXr2jd — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 11, 2026