«Κλειδωμένος» από την κακοκαιρία ο Όλυμπος: Διακόπτονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο ορειβάτη

Σε αναμονή βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από την περασμένη Τρίτη στον Όλυμπο. Οι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες –χιονόπτωση, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι– στην περιοχή του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός», ανάγκασαν τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και τις ομάδες των drones να διακόψουν τις έρευνες και να επιστρέψουν στις βάσεις τους για λόγους ασφαλείας.

Ο νεαρός άνδρας επικοινώνησε για τελευταία φορά με τον πατέρα του στην Ισπανία το πρωί της 19ης Μαΐου, κατά την ανάβασή του προς τον Μύτικα.

Έκτοτε, τα ίχνη του έχουν χαθεί. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και είναι έτοιμες να επαναδραστηριοποιηθούν μόλις το επιτρέψει το πεδίο, καθώς οι προσπάθειες των τελευταίων τεσσάρων ημερών δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα.