Χωρίς αποτέλεσμα οι μέχρι στιγμή προσπάθειες εντοπισμού του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, που αγνοείται από χθες, Τετάρτη (20/5) στον Όλυμπο.

Η Πυροσβεστική αυτή την ώρα έχει εξαπολύσει έρευνα, «χτενίζοντας» τον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, εκεί όπου εθεάθη τελευταία φορά ο 25χρονος από ένα ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών.

Στο σημείο, επιχειρούν 20 πυροσβέστες, 2 εθελοντές και 3 drones, προκειμένου να εντοπίσουν τον άτυχο νεαρό. Η ιδιαίτερα απαιτητική έρευνα στις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη, που γλίστρησε και έπεσε στο έδαφος, τραυματίζοντας το κεφάλι του.

Λόγω της ζάλης που αισθανόταν, ελικόπτερο από τον Άραξο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται, ότι ο νεαρός άνδρας αναχώρησε μόνος του από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» με στόχο την κατάκτηση του Μύτικα.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο 25χρονος αγνόησε τις αυστηρές συστάσεις άλλων ορειβατών να μην επιχειρήσει την ανάβαση, καθώς δεν διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το μόνο που έκανε ήταν να ενημερώσει τους γονείς του για τα σχέδιά του, προτού χαθούν οριστικά τα ίχνη του.