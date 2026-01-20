Κλειστά σχολεία ενόψει της κακοκαιρίας: Τι ισχύει για νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ερωτήματα για το αν και πώς θα λειτουργήσουν την Τετάρτη (21/1) τα νηπιαγωγεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί προκύπτουν μετά την απόφαση για κλειστά σχολεία στην Αττική λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η τελική απόφαση για το κλείσιμο των βρεφονηπιακών επαφίεται στον εκάστοτε Δήμο.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής για κλειστά σχολεία ενόψει της κακοκαιρίας, όμως, καλύπτει τα νηπιαγωγεία.

Κλειστά σχολεία αύριο λόγω της κακοκαιρίας

Υπενθυμίζεται ότι, με αφορμή το κλείσιμο των σχολείων και τον «Κόκκινο Συναγερμό» που εξέδωσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο.

Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές. Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά. Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά».