Κλειστά σχολεία και την Τρίτη φέρνει η κακοκαιρία: Πού θα ξεκινήσουν αργότερα τα μαθήματα

Κλειστά σχολεία και καθυστέρηση έναρξης μαθημάτων φέρνει και την Τρίτη (13/1) σε διάφορες περιοχές της χώρας η κακοκαιρία που έφερε παγετό και χιόνια.

Κλειστά σχολεία: Οι ανακοινώσεις των Δήμων για την Τρίτη

Μέχρι αυτή την ώρα, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει εκδώσει ανακοίνωση για κλειστά σχολεία και την Τρίτη, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή και για λόγους προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών.

Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) των περιοχών:

Λάλα

Δίβρης

Πανόπουλου

Κουμανίου

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, με γνώμονα τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις δυσκολίες από τον παγετό.

Πού θα ανοίξουν αργότερα τα σχολεία

Παράλληλα, σχολικές μονάδες σε διάφορες περιοχές θα ανοίξουν αργότερα λόγω του παγετού και των χαμηλών θερμοκρασιών.

Ο Δήμος Φλώρινας ενημερώνει ότι με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας, Βασίλη Γιαννάκη, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:15 π.μ., λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ο Δήμος Πρεσπών ενημερώνει ότι με απόφαση του Δημάρχου, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου σε όλα τα σχολεία τα μαθήματα θα ξεκινήσουνμία ώρα αργότερα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Ο παιδικός σταθμός και το ΚΔΑΠ θα λειτουργήσουν κανονικά.

Επίσης, στον Δήμο Αμυνταίου, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ανοίξουν στις 9:15 π.μ., με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Λιάση, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που επικρατούν στην περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.