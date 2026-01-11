Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα λόγω ψυχρής εισβολής: Σε ποιες περιοχές δεν θα γίνουν μαθήματα

Κλειστά σχολεία σε Φλώρινα, Αμύνταιο και Πρέσπες φέρνει τη Δευτέρα (12/1) η ψυχρή εισβολή που πλήττει τη χώρα.

Πιο αναλυτικά, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

Με απόφαση του δημάρχου Φλώρινας, Βασίλη Γιαννάκη, κλειστά θα μείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου Φλώρινας.

Κλειστά θα είναι τη Δευτέρα και τα σχολεία των δήμων Αμυνταίου, με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου. Ιωάννη Λιάση.

Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών, την Δευτέρα με απόφαση του Δημάρχου, Γιώργου Στεργίου. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Κλειστές θα είναι επίσης όλες οι σχολικές μονάδες στις Κοινότητες Αγίας Σοφίας, Στροπώνων και Στενής του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Κλειστά θα παραμείνουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια στον Δήμο Δομοκού, όπου τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

Σχολεία: Πού ξεκινούν αργότερα τα μαθήματα

Παράλληλα, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ. Οι Παιδικοί, Βρεφικοί Σταθμοί και το ΚΔΑΠ του Δήμου Καστοριάς θα λειτουργήσουν κανονικά.

Τέλος, με απόφαση του Δημάρχου Δεσκάτης, τα μαθήματα στα σχολεία όλων των βαθμίδων θα ξεκινήσουν μια ώρα αργότερα, λόγω του παγετού.