Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (14/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 1.700.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3079 είναι οι εξής: 6, 9, 10, 12, 27 και Τζόκερ το 15.