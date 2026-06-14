Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (14/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 1.700.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3079 είναι οι εξής: 6, 9, 10, 12, 27 και Τζόκερ το 15.
- Λευτέρης Ελευθερίου: Ο αθόρυβος χωρισμός μετά από 22 χρόνια σχέσης - «Δεν θέλαμε να το διαφημίσουμε»
- Φαίη Σκορδά: Στην αγκαλιά του μέλλοντα συζύγου της - Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Αθανασιάδη
- Η Ελλάδα (τελικά) «πεθαίνει»: Εκατοντάδες περιοχές με μηδέν γεννήσεις το 2026
- Το ελληνικό ριάλιτι του 1997 που προκάλεσε τον θάνατο ενός πατέρα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.