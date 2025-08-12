Δίχως να παραβιάσουν το πρωτόκολλο, αλλά με το σκοτάδι της νύχτας να έχει πέσει και τον πυκνό μαύρο καπνό από τα τρία μέτωπα που κατακαίνει τη δυτική Αχαΐα να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το έργο τους, οι ήρωες πιλότοι της Πυροσβεστικής δεν εγκατέλλειψαν, μα έκαναν κάποιες τελευταίες ρίψεις με τα Canadair τους.

Η ώρα που αποσύρονται είναι γενικότερα στις 20:45, ωστόσο ακόμα και στο παρά 5 επιχειρούσαν, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ και φάνηκε και στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Τα συγκεκριμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν έχουν νυχτερινή πλοήγηση και δεν μπορούν μέσα στη νύχτα να πάρουν νερό και να κάνουν ρίψεις, πόσο μάλλον όταν μιλάμε και γι αυτές τις απόκοσμες συνθήκες μαύρου πυκνού καπνού.

Η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, με 106 πυρκαγιές να καίνε εκ των οποίων οι 63 ξέσπασαν την Τρίτη (12/8). Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη κόντρα στις φλόγες και τους ισχυρούς βοριάδες σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Χίο, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και Γυμνότοπο Πρέβεζας οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μπαράζ μηνυμάτων από το «112», που καλούν τους κατοίκους είτε να είναι σε ετοιμότητα, είτε να απομακρυνθούν από δεκάδες οικισμούς για λόγους ασφαλείας.

Ανεξέλεγκτη φωτιά στη βιομηχανική ζώνη στην Αχαϊα

Το 112 εξέδωσε εντολή προληπτικής εκκένωσης για την Κάτω Αχαΐα, κωμόπολη με πληθυσμό άνω των 7.500 κατοίκων. Οι κάτοικοι καλούνται να κινηθούν προς τον Πύργο Ηλείας, προκειμένου να απομακρυνθούν από το επικίνδυνο μέτωπο της πυρκαγιάς.

112 | Eurokinissi

Στο χωριό Αχαϊκό της Πάτρας, το οποίο είχε ζωστεί από τις φλόγες, υπάρχουν άνθρωποι με τα τρακτέρ τους, με ραντιστικά μηχανήματα, οι οποίοι έριχναν νερό και προσπάθησαν να κρατήσουν την φωτιά μακριά από τις αυλές, έστω στα όρια των οικοπέδων τους, έτσι ώστε η φωτιά να μην μπει στην περιοχή. Όπως τονίζουν την ώρα που ερχόταν η φωτιά δεν υπήρχαν πυροσβεστικά οχήματα, ήταν πολύ λίγα, δεδομένου ότι είναι πολλά τα μέτωπα της φωτιάς.

Φωτιά στην Αχαΐα | Eurokinissi

Η βιομηχανική περιοχή της Πάτρας βρίσκεται 5 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό όπου υπάρχουν δεκάδες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι φλόγες έφτασαν στους προαύλιους χώρους και προκάλεσαν αρκετές ζημιές σε προϊόντα και σε μηχανήματα.

Πρόκειται για ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει. Τα μηνύματα του 112 είναι πολλά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Αχαΐας. Είναι μια πολύ επικίνδυνη φωτιά και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς ασφαλέστερα σημεία.

Αρκετοί κάτοικοι, έχουν μείνει στο χωριό εδώ με κουβάδες στα χέρια, με λάστιχα, με οτιδήποτε μπορούν. Μαζεύουν νερό προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες μικροεστίες. Έρχονται συνεχώς πυροσβεστικά οχήματα τα οποία κινούνται σε όλη αυτή την περιοχή για να σβήνουν και τις τελευταίες εστίες.

Λίγο νωρίτερα στάλθηκε και ένα 112, το τρίτο στη σειρά το οποίο ήρθε στην περιοχή και αφορά τις περιοχές Άνω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, το Καρυά, Στενά Εταιρικά και Λευκός Αχαΐας, όπου καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να απομακρυνθούν προς την περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

Πρόκειται στην ουσία για έξι ακόμα περιοχές, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις 17 που νωρίτερα είχαν κληθεί οι κάτοικοι τους να τις εκκενώσουν εξαιτίας της πύρινης λαίλαπας που είχε εξαπλωθεί στο σημείο.

Φωτιά στην Αχαΐα | Eurokinissi

Ακόμη, υπάρχει επίσημη ενημέρωση η οποία έχει δοθεί ότι ένας πολίτης έχει υποστεί ελαφρά εγκαύματα και έχει οδηγηθεί στο νοσοκομείο, όπως επίσης και δύο άλλοι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν και αυτοί στο νοσοκομείο. Ωστόσο, το Πύρινο μέτωπο είναι ακόμα σε εξέλιξη και κανείς δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί.

Σε συναγερμό επίσης βρίσκονται και οι αρχές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί ακριβώς δίπλα από τη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας είναι και οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Στις φυλακές υπάρχει πρόβλημα εξαιτίας των πυκνών καπνών που υπάρχουν σε όλη την περιοχή. Δεν έχει ζητηθεί ακόμη εκκένωση των φυλακών, ωστόσο υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα και σε αυτό το σημείο.

Μεγάλο το μέτωπο στη Χίο, εκκένωση έξι χωριών και τριών οικισμών

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και οι φλόγες έχουν φτάσει στα χωριά Ποταμιά και Πισπιλούντα, όπου υπάρχουν αναφορές για καμμένα σπίτια. Αλλεπάλληλα ήταν τα μηνύματα από το «112» για εκκενώσεις χωριών και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα με πλωτά σκάφη του λιμενικού και ιδιωτών.

Εκκενώνεται ο οικισμός της Βολισσού, το κεφαλοχώρι στην περιοχή της Δημοτικής ενότητας Αμανής.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Καίει χορτολιβαδική και δασική έκταση, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Ήδη στο σημείο βρίσκεται μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής και εθελοντές, ενώ με το πλοίο της γραμμής θα αναχωρήσει μονάδα της ΕΜΟΔΕ από τη Μυτιλήνη για τη Χίο. Παράλληλα ήχησε το 112 για τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά Χίου να απομακρυνθούν προς Βολισσό. Λίγο πριν απο τις 4 το μεσημέρι εστάλη και νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στον Σπαρτούντα και απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.

Φωτιά στη Χίο | Eurokinissi

Ακολούθησε νέο 112 με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται σε Πιραμά και Παρπαριά να απομακρυνθούν προς Βολισσό.

Στις 4.30 νέο μήνυμα από το “112” εστάλη για προληπτική εκκένωση των περιοχών Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή προς την πόλη της Χίου.

Δυστυχώς η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη στην περιοχή της Βολισσού, περίπου ένα χιλιόμετρο πριν από το χωριό, αφού η αστυνομία φρόντισε να διώξει τον κόσμο πριν από τις 5 το απόγευμα και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη τόσο από τους καπνούς αλλά και το θερμικό φορτίο.

Οι πληροφορίες και από το Δήμο είναι ότι έχουν καεί σπίτια, όπως επίσης και το ελαιοτριβείο που βρίσκεται στην περιοχή της Ποταμιάς, χωριό μετά την Βολισσό.

Στην δυτική πλευρά της Μάνης, όπου έχουμε τα χωριά της Παπαδιάς και πείρα μας, όπου και από εκεί έχει δοθεί σήμα από πολύ νωρίς, κυρίως λόγω των πυκνών καπνών, να φύγουν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν.

Επίσης, σύμφωνα με συνοδό, υπάρχει πληροφορία ότι απομακρύνθηκαν τα παιδιά που βρίσκονταν στην κατασκήνωση των ατόμων με αναπηρία στην περιοχή του Μονάχου, ενώ επίσης έχει φύγει και ο κόσμος από το χωριό της Βολισσού. Πολλοί παραθεριστές και πολλά αυτοκίνητα απομακρύνονται.

Δύο τουλάχιστον λεωφορεία από την πλευρά του Δήμου έχουν φθάσει και από την Πολιτική Προστασία, έτσι ώστε να απομακρυνθούν και κάτοικοι οι οποίοι δεν έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο.

Η περιοχή η οποία δεν έχει πυροσβεστικό κλιμάκιο, κάτι που βέβαια κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση μιας και οι δυνάμεις έπρεπε να φθάσουν από την πόλη της Χίου.

Διάσπαρτες εστίες στην Παλιαμπελα Βόνιτσας

Δύσκολες οι συνθήκες που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί θερμοί άνεμοι που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση στο μέτωπο της Βόνιτσας ενώ ένας πολίτης υπέστη ελαφρά εγκαύματα.

Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό και με το ανάγλυφο της περιοχής, είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία συνθέτουν την δύσκολη αποστολή την οποία έχουν να εκπληρώσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα. Αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν οικισμοί. Το γεγονός επιτρέπει στις πυροσβεστικές δυνάμεις να αναθεωρήσουν το σχεδιασμό τους και να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία κτηνοτροφικών μονάδων και καλλιεργειών.

Όμως, είναι πολύ επιφυλακτικοί οι πυροσβέστες, καθώς ο άνεμος και το ανάγλυφο δεν επιτρέπουν πολύ αισιόδοξες εκτιμήσεις, τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετές αναζωπυρώσεις, σε μεγάλη μάλιστα ένταση. Ζημιές έχουν υποστεί κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρα αλλά και μία εξοχική κατοικία.

Νωρίτερα υπήρξε και άλλη μία φωτιά στην άλλη πλευρά της πόλης, στην περιοχή Λατομείο, η οποία υποχρέωσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να διαταχθούν και να αντιμετωπίσουν και εκείνο το σημείο.

Ταυτόχρονα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και της γειτονικής Περιφέρειας Ηπείρου, έχουν μεταβεί κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, όπου σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Να προστεθεί ότι το 112 στάλθηκε 7 το πρωί για τους κατοίκους του οικισμού Βούρκο και λίγο αργότερα για κατοίκους της Βόνιτσας να είναι σε ετοιμότητα, όμως δεν χρειάστηκε να υπάρχουν, να γίνουν προληπτικές εκκενώσεις.

Στην περιοχή Αγαλά Ζακύνθου έχουν καεί σπίτια, σίγουρα μια επιχείρηση, αγροικίες και εξοχικά. Πρόκειται για μία φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει από τις 6,5 το πρωί.

Το μέτωπο ξεπερνά τα 15 με 18 χιλιόμετρα και εκτείνεται από το Κερί, περνά από τον Αγαλά, περνάει πάνω από τη Λιθακιά και φτάνει μέχρι τον Παντοκράτορα. Επιχειρούν και πάλι ένα ελικόπτερο. Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη.

Έχουν εκκενωθεί ήδη από το πρωί τόσο ο Αγαλάς όσο και το Κερί, καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή.

Την κατάσταση δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοί και η μορφολογία του εδάφους δηλαδή μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο, το καναντέρ να κάνει μια συγκεκριμένη ρίψη και μέχρι να φτάσει στο σημείο να έχει αναγκαστεί να αλλάξει γιατί έχει αλλάξει ο άνεμος. Είναι πολύ δύσκολη η μορφολογία στο συγκεκριμένο σημείο.

Να φανταστείτε ότι πρόκειται για την ορεινή γραμμή που είναι πάνω από τον κάμπο της Ζακύνθου, από το Λαγανά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια σπίτια που κινδυνεύουν και από την πλευρά του Παντοκράτορα, κυρίως εξοχικές κατοικίες ή αγροικίες. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι αν θα μπορούσαν να ενισχυθούν με εναέρια μέσα.

Το πρωί ωστόσο δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν γιατί ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και δεν μπορούσαν ούτε να πάρουν νερό από τη θάλασσα λόγω του κυματισμού, αλλά ούτε και να κάνουν ρίψεις με ασφαλή τρόπο στα σημεία της πυρκαγιάς. Έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις από Πάτρα και Κυλλήνη.

Οι εθελοντές είναι από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή και προσπαθούν με ό, τι μπορούν με τα μέσα που διαθέτουν να ενισχύσουν τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Διαρκής μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο Γυμνότοπο Πρέβεζας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική. Η φωτιά πέρασε την Ιόνια Οδό και έχει διάσπαρτες εστίες. Έχει κάψει δασικές εκτάσεις και εκτάσεις με ελαιόδεντρα.

Η εστία φωτιάς ξέσπασε σχεδόν ταυτόχρονα με την άλλη στον Νότο, στην Άρτα και νωρίτερα υπήρξε μια μεγάλη αναζωπύρωση.

Έχουν καεί κάποιες αποθήκες, κάποιοι στάβλοι, πολλές δασικές εκτάσεις και ελιές και υπάρχει και ένα μικρό ενεργό μέτωπο δίπλα από την Ιόνια Οδό ενώ νωρίτερα ήταν χειρότερη κατάσταση στα χαμηλά και δίπλα στον δρόμο κάηκαν κι εκεί εκτάσεις.

Βέβαια πρέπει να αναφερθεί ότι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα η φωτιά να πάει στα δίπλα χωριά, ουσιαστικά στον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας όπου ήταν κρίσιμη κατάσταση.

Εκκενώθηκαν μετά από μήνυμα του 112, αλλά υπήρξαν ζημιές, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες και υπήρξαν καμένα σπίτια και κάποιες άλλες επιχειρήσεις.

Live χάρτης με τις φωτιές στην Ελλάδα

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα, όπως αυτά αποτυπώνονται με κόκκινες κουκίδες, καταγράφει σε δορυφορικές εικόνες η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος. Η NASA και τα συστήματα FIRMS/MODIS/VIIRS παρέχουν real‑time ενημέρωση για τον εντοπισμό πυρκαγιών.

Στον χάρτη διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθός τους οι εστίες φωτιάς, την στιγμή που τα κατέγραψε ο δορυφόρος, με τα ενεργά μέτωπα σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου.

ΠΗΓΕΣ: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ