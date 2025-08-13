Ζάκυνθος: Το «αντι-πυρ» που εφάρμοσε η πυροσβεστική και η τραγική ιστορία των Hotshots του Granite Mountain

Ξημερώματα Τετάρτης, στο πύρινο μέτωπο της Ζακύνθου, οι εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να ανακόψουν τη φωτιά που είχε πάρει κατεύθυνση προς τα πρώτα σπίτια του χωριού Λιθακιά, εφάρμοσαν μία τεχνική πυρόσβεσης που σπάνια βλέπουμε στην Ελλάδα.

Δημιούργησαν μία αντιπυρική ζώνη και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά με στόχο να κάψουν αυτό που αργότερα θα αποτελούσε καύσιμη ύλη για το πύρινο μέτωπο.

Λίγη ώρα αργότερα η μία φωτιά συνάντησε την άλλη και κάπως έτσι τα σπίτια του χωριού σώθηκαν.

Αυτό που στην Ελλάδα είναι πρωτόγνωρο, ωστόσο, στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. Ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα, υπάρχουν ειδικές ομάδες επιφορτισμένες με το να πολεμούν τη φωτιά με φωτιά.

Οι ειδικές αυτές ομάδες που βρίσκονται σε πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι στην πραγματικότητα πυροσβέστες οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τη φωτιά με φωτιά.

Σπεύδουν στα πύρινα μέτωπα, και δημιουργούν κάτι σαν αντιπυρικές ζώνες μόνο που η αποστολή τους δεν είναι να αποψιλώνουν περιοχές ώστε να κόβουν την πορεία της φωτιάς αλλά να καίνε εκτάσεις προκειμένου όταν φτάσουν εκεί οι φλόγες να μην έχουν «καύσιμο» ώστε να συνεχίσουν.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η συγκεκριμένη δουλειά πέρα από κότσια χρειάζεται πανίσχυρα πνευμόνια, μεγάλες αντοχές και κυρίως ταχύτητα.

Οι ηρωικοί Hotshots του Granite Mountain

Μία τέτοια ομάδα ήταν και οι Hotshots του Granite Mountain. Στους περισσότερους αυτή η ονομασία δε λέει και πολλά.

Όσοι έχετε δει, ωστόσο, την ταινία (ο ελληνικός τίτλος της οποίας είναι) «Ριψοκίνδυνοι άνδρες» και πρωταγωνιστές τους Τζος Μπρόλιν και Μάιλς Τέλερ, ξέρετε για τη σπαρακτική ιστορία των πυροσβεστών στην Αριζόνα των ΗΠΑ που πολεμούσαν τη φωτιά με τη φωτιά!

Η ιστορία ξεκινάει το 2002. Ήταν τότε που μια ομάδα ανδρών που υπηρετούσαν στο τμήμα της πυροσβεστικής στο Πρέσκοτ της Αριζόνα αποφάσισαν πως πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη κάνουν προκειμένου να βοηθούν τους συνανθρώπους τους.

Οργανώθηκαν κάτω από τις διαταγές του Έρικ Μαρς (Eric Marsh) με σκοπό να εκπαιδευτούν σκληρά και να πάρουν πιστοποίηση ως Hotshots.

Η ομάδα κατάφερε το 2004 να ανέβει βαθμίδα, ωστόσο, η καθολική αναγνώριση ήρθε το 2008 όταν και επίσημα πήρε την πιστοποίηση και μετατράπηκε σε Hotshots.

Πρόσθεσανν το «Granite Mountain» που προερχόταν από το ομώνυμο βουνό της Αριζόνα που βρισκόταν απέναντι από το αρχηγείο τους και με το όνομα Hotshots του Granite Mountain στην κυριολεξία «όργωσαν» τις ΗΠΑ σημειώνοντας τη μια επιτυχία μετά την άλλη στα πύρινα μέτωπα.

Σε οποιαδήποτε μεγάλη πυρκαγιά εκείνης της περιόδου στις ΗΠΑ, οι Hotshots του Granite Mountain ήταν στην πρώτη γραμμή, πάντα πολεμώντας τη φωτιά με φωτιά. Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια η ομάδα συμμετείχε στην κατάσβεση εκατοντάδων δασικών πυρκαγιών, σώζοντας πολλούς ανθρώπους και γλιτώνοντας τις περιουσίες άλλων τόσων.

Και κάπως έτσι μέσα σε μόλις έξι χρόνια μια χούφτα εθελοντών πυροσβεστών που συμμετείχαν στο δημοτικό πυροσβεστικό σταθμό του Πρέσκοτ ως ένα απλό πεζοπόρο τμήμα, μετατράπηκε σε μια επίλεκτη ομάδα πυροσβεστών, περιζήτητη σε κάθε μεγάλη φωτιά, οπουδήποτε στις ΗΠΑ.

Το τραγικό τέλος των πυροσβεστών που πολεμούσαν τη φωτιά με φωτιά

Στις 28 Ιουνίου 2013 ο Έρικ Μαρς έλαβε μια ειδοποίηση για εκδήλωση μιας μικρής πυρκαγιάς στην ορεινή περιοχή του Γιαρνέλ η οποία προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Η ομάδα των 20 επίλεκτων πυροσβεστών μέσα σε λίγα λεπτά ήταν έτοιμη και ξεκίνησε από το αρχηγείο της.

Όταν πλέον έφτασαν στην περιοχή η φωτιά έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και είχε εξαπλωθεί σε μεγάλη έκταση. Οι Hotshots του Granite Mountain έδωσαν μια μεγάλη διήμερη μάχη καίγοντας εκτάσεις προκειμένου να μη βρίσκει το μέτωπο «τροφή» και να σταματάει. Στόχος τους ήταν να την απομακρύνουν με τον τρόπο αυτό από την μικρή πόλη που βρισκόταν εκεί.

Στις 30 Ιουνίου, σε κοντινή απόσταση από το μέτωπο, ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος μετά από λάθος συνεννόηση έκανε ρίψη στην περιοχή που έκαιγαν οι Hotshots με αποτέλεσμα να τους ανατρέψει όλο τον σχεδιασμό.

Αποκαμωμένοι αποσύρθηκαν σε έναν μικρό λόφο που ήδη είχε καεί προκειμένου να μην απειληθούν από το πύρινο μέτωπο. Την ίδια ώρα ο Μπρένταν ΜακΝτόνα είχε σταλεί σε ένα άλλο λόφο ως παρατηρητής με στόχο να ειδοποιεί τους υπόλοιπους 19 για την πορεία της πυρκαγιάς.

Ο ΜακΝτόνα ένας τοξικομανής και με παραβατική συμπεριφορά νεαρός, λίγο καιρό νωρίτερα είχε μάθει πως η πρώην κοπέλα του ήταν έγκυος και θα γεννούσε το κοριτσάκι τους. Όντας από μικρή ηλικία εκπαιδευμένος πυροσβέστης και διασώστης έκρινε πως αυτή ήταν η ευκαιρία του για να γλιτώσει και να φτιάξει τη ζωή του.

Όταν στην περιοχή ξέσπασαν ισχυροί άνεμοι το πύρινο μέτωπο έγινε ανεξέλεγκτο και «έτρεχε» με ταχύτητα προς τη μικρή πόλη των 700 κατοίκων από την οποία πλέον απήχε μόλις 2,4 χιλιόμετρα.

Οι Hotshots του Granite Mountain επέλεξαν ν’ αφήσουν την ασφάλεια του καμένου λόφου και άρχισαν να κατηφορίζουν μια μικρή χαράδρα προκειμένου να φτάσουν σε ένα ανοιχτό σημείο της πεδιάδας και εκεί να κόψουν την πορεία της φωτιάς προς την πόλη.

Η πύρινη λαίλαπα, ωστόσο, ήταν πιο γρήγορη από αυτούς. Τους εγκλώβισε στη χαράδρα. Εκείνοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια να σωθούν. Όταν συνειδηροποίησαν πως δεν μπορούσαν να ξεφύγουν, έφτιαξαν έναν κύκλο, έξω από την περίμετρο του οποίου έκαψαν χόρτα και έκοψαν θάμνους και κλαδιά.

Όταν ήταν έτοιμοι και με τη φωτιά πλέον σε απόσταση αναπνοής έσκαψαν μικρές τρύπες στο έδαφος, καλύφθηκαν από fire shelters (καταφύγια φωτιάς, όπως ονομάζουν στις ΗΠΑ, τα ειδικά σκεπάσματα από αλουμίνιο λαμιναρισμένα σε fiberglass με τα οποία τυλίγονται οι πυροσβέστες σε έσχατες περιπτώσεις) και περίμεναν τη φωτιά να περάσει κυριολεκτικά από πάνω τους.

Όταν το μέτωπο κατέκαψε τη μικρή χαράδρα ο απολογισμός ήταν τραγικός. Και τα 19 μέλη των Hotshots του Granite Mountain ήταν νεκροί. Τίποτα δεν μπόρεσε να τους προστατεύσει από το μένος της πυρκαγιάς.

Ο μοναδικός επιζών της ομάδας είναι ο Μπρένταν ΜακΝτόνα ο οποίος άκουγε από τον ασύρματο τις τελευταίες δραματικές στιγμές των «αδερφών» του, όπως τους χαρακτήριζε.

Οι ΗΠΑ «πάγωσαν» στο άκουσμα της είδησης. Οι ήρωες Hotshots του Granite Mountain δεν υπάρχουν πια. Έπεσαν θύματα μιας από τις φονικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της χώρας και του δεύτερου πιο φονικού περιστατικού στην ιστορία του πυροσβεστικού σώματος μετά την 11η Σεπτεμβρίου και την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους.