Κολυδάς: Πότε αλλάζει ο καιρός με βροχές και κρύο - Η εκτίμηση του μετεωρολόγου για τα Χριστούγεννα

Οι προγνώσεις για τα Χριστούγεννα βρίσκονται ακόμη σε στάδιο διαμόρφωσης. Τα βασικά στοιχεία της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας έχουν αποσαφηνιστεί, αλλά παραμένουν ανοιχτές λεπτομέρειες που επηρεάζουν την τελική εικόνα.

Το μεγαλύτερο σημείο αστάθειας αφορά τις βροχές. Τα μοντέλα διαφωνούν για τη θέση και την πορεία ενός βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο.

Ακόμη και μικρές μετατοπίσεις του συστήματος μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την ένταση και την κατανομή των φαινομένων στην Ελλάδα.

Στο θερμοκρασιακό πεδίο δεν αναμένονται μεγάλες αποκλίσεις. Οι τιμές θα κινηθούν κοντά στα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για ακραίες καταστάσεις.

Τι να περιμένουμε

Η προσοχή στρέφεται κυρίως στη συμπεριφορά του χαμηλού και στη συμφωνία των μοντέλων.

Μέχρι στιγμής, οι προβλέψεις για τον καιρό των Χριστουγέννων παραμένουν επιφυλακτικές, με έμφαση στην πιθανότητα βροχοπτώσεων και σταθερές θερμοκρασίες.