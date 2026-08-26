Κομοτηνή: Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο νοσηλεύεται ο 53χρονος που σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του

Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο 53χρονος ο οποίος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε μετά τη δολοφονία -σήμερα το μεσημέρι- με αιχμηρό αντικείμενο της 44χρονης συζύγου του, εντός της οικίας τους στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ο συζυγοκτόνος μετά την αρχική διασωλήνωσή του, νοσηλεύεται -φρουρούμενος- στη χειρουργική κλινική έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του και χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα από τον αυτοτραματισμό του με μαχαίρι.

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Βάσει των πρώτων πληροφοριών -για άγνωστο έως τώρα λόγο- ο 53χρονος υπήκοος Αλβανίας τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του και στη συνέχεια φέρεται να αυτοτραυματίστηκε προχωρώντας και στην κατάποση υγρού (ενδεχομένως πετρελαίου).

Η 16χρονη κόρη του ζευγαριού ήταν αυτή που κάλεσε τις αστυνομικές Αρχές. Πρόκειται για ένα εκ των τριών παιδιών τους καθώς υπάρχουν και δύο ενήλικα τέκνα, ένας γιος που διέμενε με την οικογένεια και η μεγαλύτερη κόρη που κατοικεί εκτός Ροδόπης. Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας εντόπισαν το θύμα και μετά την εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος προέβησαν στη σύλληψη του συζύγου.

Σε βάρος του φερόμενου ως δράστη όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Ο 53χρονος είχε συλληφθεί και το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης - στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας- για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Στο χώρο του εγκλήματος κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.