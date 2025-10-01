Κονγκό: Θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Καμπίλα - Κρύβεται σε περιοχή ανταρτών

Ο πρώην πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Τζόζεφ Καμπίλα, καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο για εγκλήματα πολέμου και προδοσία. Οι κατηγορίες αφορούν κατηγορίες ότι ο Καμπίλα υποστηρίζει την M23, μια ομάδα ανταρτών που έχει προκαλέσει καταστροφές στα ανατολικά της χώρας.

Ο Καμπίλα καταδικάστηκε την Παρασκευή από στρατιωτικό δικαστήριο για προδοσία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, όπως δολοφονίας, σεξουαλικής επίθεσης, βασανιστηρίων και εξέγερσης. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Ο πρώην πρόεδρος απέρριψε την υπόθεση ως «αυθαίρετη» και είπε ότι τα δικαστήρια χρησιμοποιούνται ως «όργανο καταπίεσης». Τα ίχνη του προς το παρόν αγνοούνται.

Τζόσεφ Καμπίλα: Για «θέατρο» κάνουν λόγο υποστηρικτές του

Το δικαστήριο τον διέταξε επίσης να καταβάλει πρόστιμο 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένας από τους συμμάχους του και πρώην υπουργός, ο Κικάγια Μπιν Καρούμπι, δήλωσε στην εκπομπή Newsday του BBC ότι ολόκληρη η δίκη ήταν «θεατρική» και αποτελούσε παράδειγμα της δικτατορίας του προέδρου Φελίξ Τσισεκέντι.

Είπε ότι το δικαστήριο δεν είχε δει κανένα στοιχείο που να συνδέει τον Καμπίλα με την ανταρτική ομάδα M23.

Ο ηγέτης του M23, Μπερτράν Μπισίμβα, δήλωσε στο X ότι η ποινή αποτελεί παραβίαση των ειρηνευτικών συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη με την κυβέρνηση.

Ο 54χρονος Καμπίλα ηγήθηκε της ΛΔ Κονγκό για 18 χρόνια, αφού διαδέχθηκε τον πατέρα του Λοράν, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το 2001.

Ο Καμπίλα υποστήριξε τον Τσισεκέντι στις αμφισβητούμενες εκλογές του 2019, αλλά αργότερα διαφώνησαν και ο Καμπίλα αυτοεξορίστηκε το 2023.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι ήθελε να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσης στις φονικές μάχες στα ανατολικά και έφτασε στην πόλη Γκόμα, η οποία ελέγχεται από το M23, τον επόμενο μήνα.

Ο πρόεδρος Τσισεκέντι κατηγόρησε τον Καμπίλα ότι ήταν ο εγκέφαλος πίσω από την M23 και οι γερουσιαστές του αφαίρεσαν την ασυλία του, ανοίγοντας το δρόμο για τη δίωξή του.

Δεκαετίες συγκρούσεων είχαν κλιμακωθεί νωρίτερα φέτος, όταν η M23 κατέλαβε τον έλεγχο μεγάλων τμημάτων της πλούσιας σε ορυκτά ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Γκόμα, της πόλης Μπουκάβου και δύο αεροδρομίων.

Επικαλούμενο συντριπτικά στοιχεία, ο ΟΗΕ και αρκετές δυτικές χώρες έχουν κατηγορήσει τη γειτονική Ρουάντα ότι υποστηρίζει το M23 και ότι στέλνει χιλιάδες στρατιώτες του στη ΛΔ Κονγκό.

Πηγή: BBC