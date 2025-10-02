Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος τοποθετήθηκε για το συμβάν με τον κωμικό Πάρι Ρούπο, για τον οποίο ζήτησε απόλυση, με αφορμή ένα σατιρικό βίντεο που ανέβασε.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Open, έκανε λόγο για ασέβεια προς εθνικά σύμβολα.

«Όλοι σχεδόν προσπάθησαν να ερμηνεύσουν, να κρίνουν τα λεγόμενα μου. Τώρα η σειρά μου. Ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος δεν έχω ποτέ στρογγυλέψει τις απόψεις μου και ούτε προτίθεμαι να το κάνω ακόμα και αν αυτές γνωρίζω ότι αρκετούς ενοχλούν.

Και αυτό είναι γιατί πιστεύω με όλη μου την ψυχή στο δικαίωμα όλων να υποστηρίζουμε τις απόψεις μας ως θεμέλιο της δημοκρατίας. Αν οποιοσδήποτε φίμωνε τον εν λόγω ηθοποιό, κωμικό, αν του έλεγε ότι δεν μπορείς να κάνεις παραστάσεις και όλα αυτά που τόσο πολύ με ενοχλούν στο YOUTUBE θα ήμουν ο πρώτος ο οποίος θα τον υπερασπιζόταν.

Αυτά όμως τα οποία είπα σε επίμαχο βίντεο και μοιράστηκα μαζί σας ήταν η θέση μου στο πλαίσιο αυτού που λέμε καταναλωτικού ακτιβισμού.

Ο καταναλωτικός ακτιβισμός συναρτά τις επιλογές των καταναλωτών με τις αξίες και το ήθος των εταιριών και των προσώπων που εκπροσωπούν οι συγκεκριμένες εταιρείες. Πολλές φορές δυσαρεστεί, πολλές φορές ξεβολεύει και βεβαίως οι ερμηνείες των θέσεων και οι αναγνώσεις είναι πολύ περισσότερες από μια.

Για εμένα όμως υπάρχει ένα θέμα με μια και μοναδική ανάγνωση η οποία δεν επιδέχεται καμιάς αμφισβητήσεως: Τα εθνικά σύμβολα της χώρας μας είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής ψυχής είναι η ανάσα μας, η τιμή μας και ο σεβασμός σε αυτά είναι αδιαπραγμάτευτος», δήλωσε.

Μπογδάνος: Το βίντεο που ζητά την απόλυση του Πάρι Ρούπου

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είχε αναρτήσει βίντεο που ζητούσε cancell στην pizza fan και την απόλυση του Πάρι Ρούπου από πρόσωπο της εταιρείας.

«Ναι, έχει δικαίωμα η pizza fan να έχει αυτόν, οποιοδήποτε ακροαριστερό σκουπίδι βρωμόψυχο ανθέλληνα, ως το πρόσωπο της καμπάνιας της» αναφέρει αρχικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο βίντεό του: «Εμείς όμως, έχουμε επίσης δικαίωμα την pizza fan να την τελειώσουμε».

Συνεχίζει βέβαια με ακόμη πιο σκληρή γλώσσα, λέγοντας: «Να τρώνε pizza fan μόνο οι άπλυτοι από δω και πέρα. Να μην αγγίξει κανένας από μας, ούτε μισό κομματάκι πίτσας ή άλλου προϊόντος της, μέχρι, η pizza fan:

Να ζητήσει συγγνώμη

Να σταματήσει τη συνεργασία της με τον Πάρι Ρούπο» και άλλα πολλά.