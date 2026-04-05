Κόρινθος: Ελεύθεροι ο εργολάβος και ο μηχανικός για το δυστύχημα - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι συλληφθέντες για το τραγικό δυστύχημα στην Κόρινθο, με θύμα μία 43χρονη μητέρα τριών παιδιών, που καταπλακώθηκε από μπαλκόνι εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Η γυναίκα, που ήταν στην Ελλάδα διακοπές μαζί με τον σύζυγο και τα τρία παιδιά τους, περπατούσε στον δρόμο με τον 10χρονο γιο της, όταν αποκολλήθηκε το μπαλκόνι και τους καταπλάκωσε.

Ο πατέρας κατάφερε να απεγκλωβίσει τον ανήλικο, αλλά η γυναίκα βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο μηχανικός και ο εργολάβος, που είχαν αναλάβει την ανακαίνιση του κτιρίου, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα μέχρι το πέρας της έρευνας για το τραγικό συμβάν.

Την ίδια ώρα, αναζητείται ο ιδιοκτήτης της οικοδομής.

Σύμφωνα με τον Alpha, υπήρχε άδεια για τις εργασίες, αλλά δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για να αποφεύγεται το σημείο.

Ο δήμαρχος της Κορίνθου βρέθηκε στο σημείο και έκανε λόγο για ένα «τραγικό δυστύχημα, που οφείλεται σε αμέλεια του ιδιοκτήτη, του εργολάβου. Δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα».

Κάτοικος της περιοχής σημείωσε πως είναι «λάθος που δεν έβαλαν προστατευτικά. Εδώ είναι όλη η κίνηση».

Άλλη, πάλι, σημείωσε πως είναι σοκαριστικό. «Να περπατάς στον δρόμο και να πέφτει το μπαλκόνι να σε σκοτώνει...»