Κορώνη: Γυναίκα πέθανε περιμένοντας ασθενοφόρο - «45 λεπτά κοστίζει μία ζωή»

Άλλο ένα θύμα του ξεχαρβαλωμένου ΕΣΥ, αυτή τη φορά στην Κορώνη, όπου μία γυναίκα βρήκε άδοξο θάνατο περιμένοντας το ασθενοφόρο, που έκανε σχεδόν μία ώρα να φτάσει για να την παραλάβει.

Σε καταγγελία «για την απουσία ασθενοφόρου στην περιοχή της Κορώνης που κόστισε μία ακόμα ζωή» προχώρησε και ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Αλέξης Χαρίτσης, του οποίου η Μεσσηνία είναι η ιδιαίτερη πατρίδα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ηλικιωμένη γυναίκα στο Χαρακοποιό Κορώνης έχασε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε άμεσα διακομιδή στο νοσοκομείο.

Κορώνη: Ολόκληρη περιοχή χωρίς ΕΚΑΒ

Η περιοχή όμως καλύπτεται από το ΕΚΑΒ μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να χρειαστεί πάνω από μία ώρα, ώστε να μεταφερθεί η άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

Το 2023 σε αντίστοιχο περιστατικό είχε χάσει τη ζωή του ένας νέος άντρας προκαλώντας τότε διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ζήτησαν παρουσία ασθενοφόρου όλα το χρόνο.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Χαρίτση: «45 λεπτά της ώρας. Τόσο κοστίζει μια ανθρώπινη ζωή σήμερα στον τόπο μας. Τόσο χρειάστηκε για να φτάσει το μοναδικό διαθέσιμο ασθενοφόρο από την Καλαμάτα στο Χαροκοπιό, για μια γυναίκα που το χρειαζόταν άμεσα. Δεν πρόλαβε.

Εδώ και χρόνια πολίτες και φορείς καταγγέλλουν το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης. Σε σχετική ερώτησή μου στη Βουλή το 2023 τονίζοντας την ανάγκη για δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή, ο τότε Υπουργός Υγείας κος Πλεύρης εξήγγειλε ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Η μοναδική εξέλιξη ήταν η βάρδια ασθενοφόρου στην Ανατολική Πυλία, στο διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο. Τους υπόλοιπους 9 μήνες το ασθενοφόρο είναι περιττό φαίνεται.

Πρόκειται για εγκληματική αδιαφορία. Αύριο καταθέτω εκ νέου κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Και τον καλώ να μεριμνήσει άμεσα, πριν θρηνήσουμε άλλα θύματα».