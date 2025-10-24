Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος άντρας που ξυλοκόπησε με πρωτοφανή σκαιότητα τη 40χρονη σύζυγο του, στο Κορωπί, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του.

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Κορωπί: Νέα κατάθεση φίλης της 40χρονης

Φίλη της γυναίκας καταθέτει πως η κακοποίηση δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Όπως αναφέρει, ήδη από το 2023 η 40χρονη είχε πέσει ξανά θύμα βίας, αλλά τον δικαιολογούσε, φτάνοντας μάλιστα να καλύπτει τα σημάδια.

«Την είχε κακοποιήσει και τότε.

Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει, θα καταλαβαίνατε για τι άνανδρο μιλάμε.

Εκείνη έλεγε πως οι γρατζουνιές ήταν από το μωρό, αλλά ήξερα ότι τις είχε προκαλέσει εκείνος», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 50χρονος προσπάθησε αρχικά να παραπλανήσει, ισχυριζόμενος ότι απουσίαζε στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του αιμόφυρτη όταν επέστρεψε.

Ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό. Ωστόσο, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι εκείνος ήταν ο δράστης.