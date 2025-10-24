Μάχη για τη ζωή της, διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό, δίνει η 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία, η οποία κακοποιήθηκε βάναυσα από τον 50χρονο σύζυγό της στο Κορωπί και μάλιστα μπροστά στα παιδιά τους, 4 και 3.5 ετών αντίστοιχα.

Ο 50χρονος έπαιζε «θέατρο» αρχικά και έκανε τον ανήξερο, λέγοντας πως απουσίαζε στο εξωτερικό και όταν επέστρεψε βρήκε αιμόφυρτη τη γυναίκα του. Ο ίδιος κάλεσα το ΕΚΑΒ και το «100» λέγοντας πως δεν έχει καμία σχέση.

Τα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. όμως κατάλαβαν πως πρόκειται για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση «έδεσε» όταν το επιβεβαίωσε ο 4χρονος γιος τους: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Ο 50χρονος συνελήφθη και μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά καθώς είχε συλληφθεί ξανά το 2023 για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 40χρονης γυναίκας, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος.





