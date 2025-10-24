Μάχη για τη ζωή της δίνει στη ΜΕΘ του «Ερυθρού Σταυρού» η 40χρονη γυναίκα, η οποία κακοποιήθηκε βάναυσα από τον 50χρονο σύζυγό της στο Κορωπί, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 4 και 3,5 ετών.

Ο δράστης συνελήφθη, ενώ αποκαλύπτεται πως δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε στραφεί βίαια εναντίον της.

Η νέα μαρτυρία φίλης

Φίλη της γυναίκας καταθέτει πως η κακοποίηση δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Όπως αναφέρει, ήδη από το 2023 η 40χρονη είχε πέσει ξανά θύμα βίας, αλλά τον δικαιολογούσε, φτάνοντας μάλιστα να καλύπτει τα σημάδια.

«Την είχε κακοποιήσει και τότε.

Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει, θα καταλαβαίνατε για τι άνανδρο μιλάμε.

Εκείνη έλεγε πως οι γρατζουνιές ήταν από το μωρό, αλλά ήξερα ότι τις είχε προκαλέσει εκείνος», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 50χρονος προσπάθησε αρχικά να παραπλανήσει, ισχυριζόμενος ότι απουσίαζε στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του αιμόφυρτη όταν επέστρεψε.

Ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό. Ωστόσο, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι εκείνος ήταν ο δράστης.