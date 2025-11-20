Κορωπί: Πέθανε ο νεαρός που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ

Πέθανε ο νεαρός που κατάπιε αμάσητο κομμάτι μπέργκερ, ενώ έτρωγε με την παρέα του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, επτά ημέρες μετά, ο νεαρός που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός έτρωγε με φίλους του σε κατάστημα ταχείας εστίασης στη Μεταμόρφωση. Εκεί έφαγε κομμάτι από αμάσητο ένα κομμάτι μπέργκερ με αποτέλεσμα να φράξουν οι αεραγωγοί και να μείνει χωρίς οξυγόνο για περίπου τρία λεπτά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι φίλοι του ανέφεραν ότι ο νεαρός πανικοβλήθηκε, ενώ λίγο αργότερα κατέρρευσε. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν.

Ο φοιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, καθώς είχαν προκληθεί σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα, προειδοποιώντας εξ αρχής ότι η κατάσταση ήταν δύσκολη.