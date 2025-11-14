Μενού

Κρίσιμα 24ωρα για τον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ: Έμεινε για 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο

Ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο κομμάτι μπέργκερ, υπέστη σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Νοσοκομείο Γεννηματάς
Νοσοκομείο Γεννηματάς | EUROKINISSI
Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για τον 22χρονο φοιτητή που κατάπιε κομμάτι μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, ενώ βρισκόταν με φίλους του σε εστιατόριο στη βορειοανατολική Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 22χρονος σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεν μάσησε καλά το μπέργκερ με αποτέλεσμα να το καταπιεί ολόκληρο, προκαλώντας απόφραξη των αεραγωγών του και έντονη δύσπνοια.

Οι φίλοι του ανέφεραν ότι ο νεαρός πανικοβλήθηκε, ενώ λίγο αργότερα κατέρρευσε. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, καθώς -όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες- καθώς δεν ανέπνεε για σχεδόν τρία λεπτά.

Ο φοιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, καθώς έχουν προκληθεί σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

