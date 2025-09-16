Ένα άγριο περιστατικό συνέβη στον Κορυδαλλό, όταν διανομέας δάγκωσε και έκοψε κομμάτι από το δάχτυλο νεαρού οδηγού, κι όλα αυτά, γιατί διαπληκτίστηκαν για μια θέση πάρκινγκ!

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής (12/9), όταν ο οδηγός ζήτησε από τον διανομέα να μετακινήσει τη μηχανή του που εμπόδιζε το αυτοκίνητό του στο ξεπαρκάρισμα. Η λεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε και γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Σύμφωνα με τον νεαρό οδηγό, ο διανομέας τον εγκλώβισε μέσα στο όχημα, χτυπώντας τον και εμποδίζοντάς τον να βγει.

Κορυδαλλός | Star

Τυχαία, ένας βεκτός υπηρεσίας που περνούσε από το σημείο, επενέβη και τους χώρισε, θεωρώντας ότι το επεισόδιο είχε λήξει. Όμως την επόμενη μέρα, ο οδηγός του αυτοκινήτου επέστρεψε στο σημείο για να ζητήσει εξηγήσεις, προκαλώντας νέο καυγά.

Στο δεύτερο επεισόδιο, οι δύο άνδρες ήρθαν ξανά στα χέρια. Ο οδηγός υποστήριξε ότι φοβήθηκε πως θα δεχόταν επίθεση και γι’ αυτό χτύπησε πρώτος. Ο διανομέας απαντώντας, του δάγκωσε το δάχτυλο, αφαιρώντας κομμάτι με το νύχι. Το τραυματισμένο τμήμα δεν μπόρεσε να επανακολληθεί και οι γιατροί αναγκάστηκαν να του τοποθετήσουν τεχνητό νύχι, σύμφωνα με όσα έχει καταγράψει το Star.

Ο διανομέας παραδέχτηκε ότι το δάγκωμα έγινε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, λέγοντας μάλιστα πως κράτησε το κομμάτι του δαχτύλου στην κατάψυξη «αν το ήθελε πίσω».

Κορυδαλλός | Star

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι και οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χτυπήματα, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «ανεπίτρεπτο».

Το περιστατικό έχει ήδη αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού, με τους δύο εμπλεκόμενους να αντιμετωπίζουν πλέον τις συνέπειες των πράξεών τους.